醉囂張！員警面前 舉杯開車

2018年01月08日 04:09 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

邊開車邊喝酒太囂張！台中市48歲張姓男子，日前開車行經南屯區大墩路與大墩二街口被員警攔檢，搖下車窗酒氣沖天，員警赫然發現張男單手握方向盤、另手舉杯喝高粱，酒杯還大喇喇擺在杯架上行徑誇張，經酒測濃度高達0.6毫克，怒斥張男「心情不好也不要出來害人！」，警訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，張姓男子已有2次酒駕前科，日前開車經過大墩路與大墩二街口時，因在等紅燈車窗未關，車內飄出濃濃酒味，警方攔下車子，赫然發現駕駛張男右側排檔桿杯架上有一個酒杯及38度高粱酒酒瓶，酒杯裡還約有半杯量的高粱酒。

張男接受員警攔檢時，已因醉意而講話不清楚，員警發現，張男竟然以單手握方向盤，另手拿著酒杯一邊開車一邊喝起高粱酒，酒駕事實罪證確鑿，張男也坦承酒駕。

張男供稱，他是裝潢工人，因妻子身體欠佳，獨自負擔家計，經濟壓力大到讓他喘不過氣來，每次想起不如意之處，藉由酒精麻痺自己，所以才會隨身將高粱酒放在一旁，邊開車邊喝酒，開車前就已經先喝了一點酒，被警方查獲時已開了約1.5公里。

警方當場訓斥張男，指稱日前才發生男子3度酒駕奪走2條寶貴人命，喝酒開車實在不應該，危害自己也可能危害他人，還一而再、再而三酒駕，甚至還邊喝酒邊開車，實在是罪無可恕。警訊後依公共危險罪嫌將張男移送法辦。（提醒您，酒後不開車）

(中國時報)