利誘性侵2幼童 色阿伯判9年半

2018年01月08日 04:09 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

祁姓男子2015年多次藉口按摩，誘使11歲、7歲表姊弟為他口交，事後給予100元零用錢，檢方雖認定祁性侵2童共計632次，請求從重量刑，但高院認定祁只以金錢利誘2童6次口交得逞，依6個與未滿14歲之人性交罪判祁9年6月徒刑。

至於檢方另認定祁男對年幼表姊弟口交性侵各550次、76次部分，因一、二審都判無罪，受限速審法規定，檢無上訴空間。

祁男2010年認識被害女童母親，利用女童有輕度智能障礙，多次要求女童及其表弟為他口交，事後給予2人100元零用錢，家人發現後報警提告。

檢方因2童指證「阿伯」祁男藉口要2人幫他按摩，掐2人喉嚨，用「尿尿的地方」塞進其喉嚨，有時用身體或腳壓2人，因「阿伯」用力塞不舒服，會小聲叫或扭動，甚至有次小表姊難受到哭出來。

檢方認定，祁2014年至2015年10月止，每周6次逼女童口交共性侵554次，另自2015年6月至10月止，每周4次逼男童口交共78次，依強制性交罪起訴祁，請求從重量刑。一審認定祁只在2015年7月至10月，以金錢引誘對女、男童各4次、2次口交得逞。

檢方不服一審變更法條且判刑太輕上訴高院。高院認為，被害2童一審審理曾證稱口交雖不舒服，但沒有向祁表示不要做，也沒反抗，只是哀哀叫，事畢阿伯會給零用錢。認為檢方無法證明祁以強制手段迫使2童口交，不能以被害人性別、身型不同，造成不適感程度及反應情狀，即認定祁犯行構成強制性交罪。

高院認為，祁多次以利誘2童為其口交，惡性非輕，但考量祁認罪，並與家屬達成民事和解及調解，判祁徒刑9年6月。

(中國時報)