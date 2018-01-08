北市純電巴路線 8月上路

2018年01月08日 01:13 中國時報 陳燕珩 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市電動公車目前有58輛，占車輛總數的9％。（甘嘉雯翻攝）

行政院喊出2030年公車全面電動化目標，各縣市近年力推電動公車，但營運路線最多、範圍最廣的雙北市，數量始終掛零。近年相關技術已大幅改善，台北市去年新闢從木柵動物園開往松山車站的全新路線，將以純電動公車方式營運，預計8月上路營運；新北市最快今年也將再度推出電動公車，並建議中央補助以加速汰換既有路線公車。

往返動物園、松山車站

北市府2013年曾試辦2輛電動公車，不過當時設備、技術不純熟，加上高額成本壓力，最終黯然收場，去年編列3000萬元經費重新推動，但因先前推動經驗不佳，業者觀望，申請數量掛零，後由欣欣客運申請投入，將花8個月時間籌備，成為北市首條純電動公車路線。

北市公共運輸處表示，新路線「動物園－松山車站」沿途行經木柵動物園、政治大學，經信義快速道路開往北市府周邊，再到松山車站。初期規畫全由12輛電動公車營運載客，上下班尖峰時段每20分鐘1班、離峰時段60分鐘1班，可視情況增班；新路線經過4個捷運站，並與忠孝、信義和羅斯福路等3條新闢幹線公車交會。

北市公運處表示，今年市府仍編列3000萬元補助預算，若業者願將柴油公車汰換為電動公車，除每輛可獲150萬元補助外，也會納入公車評鑑，每輛加0.5分，盼能增加誘因。

經補助購置成本未增加

欣欣客運表示，2030年公車全面電動化是行政院的目標，既然是未來趨勢，應盡量配合響應，加上北市公告新路線是由文山地區開往松山，公司場站在文山區，環境資源相對豐富，這次公司獲地方政府補貼150萬、中央補助570萬、自行負擔350萬，購置成本與一般燃油公車成本差不多。

至於營運是否會虧損？欣欣客運表示，得看能源成本變化，若油價持續高漲，電動公車燃料費相對就低，若電費調漲，成本則會變高，也要視後續載客狀況而定，上路後才能精準評估。

(中國時報)