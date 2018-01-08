3800輛換新 北市需長期抗戰

2018年01月08日 01:13 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市5年前曾試辦2輛電動公車，由於當時技術設備尚未成熟，營運成本又較一般燃油公車高，成效不理想，未能擴大實施，也導致這次重新推動，公車業者不敢貿然投入。北市公運處認為，全市3800多台公車要全面電動化得「長期抗戰」，市府會盡量協助業者，也盼中央釋出更多補助方案。

北市公車路網堪稱全台最成熟，推動電動公車卻困難重重。公運處綜合規劃科長朱宸佐說，北市2013年試辦採用換電式公車，1顆電池充飽只能跑60公里，加上技術不純熟，車輛行駛震動時易造成電壓不穩，蓄電力也不佳。

朱宸佐表示，電動公車每輛1000至1200萬元，購置成本很高，幾乎要靠中央補貼，但補貼規定限制多，以附加價值率來說，中央要求若每輛車花100元成本，需有50％在國內生產，但許多技術要仰賴國外，業者達不到要求，難以領到補助，即使符合規定也需審議很久，補助不確定性很高。

另外，北市路網趨於飽和，舊車汰換電動車每輛所獲中央補助款，較新闢路線補助少160萬元，業者自然卻步，加上北市站點密集，頻繁停靠對電池電量消耗大，且北市土地較難取得，電動公車營運要有充電樁、加壓站，既有場站停車空間也會因汰換成電動車受到壓縮。

朱宸佐強調，北市有自行編列預算補助電動公車，並會持續地開座談會，了解業者的疑慮，不過，全台北市有3800多輛公車要全數電動化，仍需長期抗戰，也盼中央釋出更多補助方案，讓汰換車輛跟新闢路線補助一致，較能吸引業者投入。

(中國時報)