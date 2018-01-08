鼓勵汰換 新舊路線補助應一致

2018年01月08日 01:13 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市曾有全台首輛電動公車，但早期電池續航力不足、故障率高，最後停駛，交通局指出，近年相關技術改善，不少業者躍躍欲試，新北市最快今年將再度推出電動公車，不過中央補助應該著重既有路線公車汰換而非增加有限的新闢路線，才能加快汰換速度。

新北市2011年與業者合作，推出首次由本土業者自主設計研發全台第一輛電動公車，充電一次約3小時，續航力達230公里，最高時速可達80公里，作為捷運三鶯線的先導公車開始營運。

首都客運總經理李建文表示，過去因電池技術尚不發達，擔心開在路上沒電，還得有備用車輛，影響車輛、人力調度，迫不得已只好停駛。

新北市交通局運輸管理科長林碧芬表示，一般低地板公車造價約450萬，但購買電動車除車輛費用，業者還要在公車站增設充電與相關設備，平均一輛費用約1100萬元，且過去妥善率與續航力等考量，業者信心不足，導致電動車與一般公車比例懸殊。

林碧芬說，近年來相關技術精進，續航力等已大幅改善，不少業者確實也已表達興趣，新北市預計今年就會再度推出電動公車，且新北市本就有編列購車預算補助，補助不會比北市少。

林碧芬說，中央最新推出的補助方案，新闢路線，環署加上交通部補助最高可達680萬，但既有路線汰換卻只有500萬元，目前雙北路線已相當密集，新闢路線的機會少之又少，應該把兩者拉到同一水平，才能加快汰換速度。

李建文指出，經濟部去年公布禁止大陸車身來台，但台灣許多電動公車業者多與大陸有關係，且大陸技術不比台灣差，此舉恐讓業者更加卻步。

(中國時報)