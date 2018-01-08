台中數量冠全台 高雄急起直追

2018年01月08日 01:13 中國時報 盧金足 、 洪榮志 、 甘嘉雯 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

改善空汙，製造大量空汙的柴油公車將陸續淘汰，台中市目前已有70輛電動公車，數量高居全台第1，2018年底電動公車預計達到150輛，至2030年推動市區主要路廊以電動公車營運，占比30％以上。

台中市交通局長王義川指出，70輛電動公車分布於13條公車路線，市府除向中央申請購車補助，也給予電動公車較高營運補助、鼓勵業者汰換柴油車，預計每年汰換5％柴油巴士、9大路廊至少2條純電巴士路線，配合2018花博，電動接駁車租賃計畫規畫3條路線，將爭取中央補助。

桃園市目前公車數輛有640輛，其中大客車（甲類）有572輛，電動公車有58輛，占車輛總數的9％，並以「大溪─捷運永寧站」路線公車拋磚引玉，為推動雙北與桃園間往返的快速公車，汰換為電動公車。

桃園市交通局表示，以大溪─捷運永寧站710快捷公車為例，採用全新電動公車搭配Hello Kitty彩繪，吸引民眾目光，也希望電動公車可改善日益嚴重的空汙。

台南市交通局長林炎成指出，台南縣市合併前，公車體系不完整；縣市合併後，市府積極打造完善的公車路網，目前共有373輛公車，其中9輛是電動公車，比例占2.4％；預定今年再新增1條電動公車路線，增加8輛電動公車。

高雄公車總數976輛，其中電動公車43輛，外界質疑比例過低，批評市府推公共運輸免費搭乘對抗空汙，錢未花在刀口上；高市交通局表示，為鼓勵業者汰換電動公車，市府除加碼補助，也向中央爭取預算，今年底電動公車將增為150輛。

交通局表示，今年起行駛市區的50路（五福幹線）全班次已採電動公車營運，屆時52路、62路、73路、81路、紅27路也將全班次採電動公車營運，估計今年底將有150輛電動公車加入營運，未來也會以每年75輛柴油公車汰換成電動公車為目標，逐步完成行政院2030年全電動公車目標。

(中國時報)