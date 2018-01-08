新聞透視－救空品 電巴非萬靈丹

2018年01月08日 01:13 中國時報 陳燕珩

空汙籠罩全台，為搶救空氣品質，中央帶頭喊「2030年公車全面電動化」口號，各地方政府力拚掛牌數量，電動公車彷彿成了改善空汙萬靈丹。不過，在產業發展尚未純熟之下，電動公車穩定性有待檢驗，且綠色運輸的推行，仰賴民眾響應，多少人願棄私家車改搭公車，才是解決空汙重點。

台北市公車高達3800多輛，密度全台之冠，卻要等到今年8月才會有12輛電動公車上路，問題在於不論業者或民眾，對電動公車普遍保持疑慮。雙北曾各推出2輛電動公車，都因電池續航力、穩定性差，妥善率低，為了安全考量，不得不收回停駛。

短短數年內，就算技術再怎麼大躍進，業者仍難忘失敗經驗，民眾也不可能不擔心。以雙北而言，交通壅塞情形嚴重，在有公車專用道路線或許還能推動，一般公車行駛路線複雜，一旦電動公車出包，電池續航力不足停駛，卡在路上恐造成更大不便。

除了技術問題有待檢驗，成本也是關鍵，一輛電動公車動輒上千萬，中央給予新闢路線較高補助，對於路網飽和的雙北而言，舊車汰換成本過高，加上維修、營運等支出，想在12年內達到全面電動化，堪稱不可能的任務。

柴油車汰換電動公車，確實能降低部分碳排放，效果是否顯著，仍有待觀察。重點仍在民眾的乘車習慣，政府要祭出更多誘因，讓民眾捨汽機車，改搭大眾運輸工具，才能解決問題，否則救空品，只是看得到卻達不到的口號。

(中國時報)