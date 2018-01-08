與柯簽約 綠縣長缺席找代打

台北市長柯文哲（左）7日與澎湖縣副縣長林皆興（右）出席家庭藥師合作計畫簽約儀式。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲與昔日「盟友」民進黨關係生變，陷入尷尬狀態，2018選戰能否合作依舊未知，互動備受關注。北市府7日與澎湖縣政府簽署合作備忘錄，原定由民進黨籍縣長陳光復出席，卻臨時改由副縣長代打，被問及對方不給面子？柯僅說「不用想那麼多」。

蔡政府上台後，柯文哲不斷炮打中央政策，屢跟中央部會首長槓上，又頻「酸」綠營地方首長，引發黨內基層不滿，民進黨議員也多與柯漸行漸遠，許多政策不再力挺。儘管柯文哲三番兩次強調，自己跟民進黨關係還是不錯，雙方互動卻不如以往熱絡。

對於澎湖縣長陳光復臨時缺席活動，改由副縣長林皆興代打，柯受訪時說，有時候人家也會請假，哪有天天上班的，且這計畫是澎湖有求於台北，不用想那麼多。

柯：別想得太嚴重

民進黨議員簡舒培表示，陳縣長沒有出席活動，可能真的是臨時有事得處理，外界不需要太過政治化、想得太嚴重，畢竟民進黨對於年底是否與柯合作，至今還沒有明確答案。

關係好壞 霧裡看花

簡舒培也認為，目前柯與民進黨關係的確讓基層支持者有很多怨言，導致地方民代跑選區時成為夾心餅乾。雖然最近柯的發言與態度有比先前好轉，但他是否了解基層的不滿為何？實際上如何修補關係？都還需要觀察。

民進黨議員何志偉則說，黨中央對柯沒有具體的意見或態度，柯與民進黨、國民黨個別議員都很友好，黨內還是有議員很挺他，就讓大家各自表述。至於近期柯的言行是否有收斂？何認為，感受不太到，已經發生的事情也不需要再修補了，年底選戰競合就交給黨中央處理。

(中國時報)

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