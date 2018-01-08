中西醫互補療法 聯手抗癌

2018年01月08日 04:09 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市中醫師公會7日集結全台多名臨床醫師，就中西醫結合治療癌症進行共盪論壇，長庚紀念醫院中醫部主任陳俊良指出，西醫在癌症的開刀、化療等療程上，會有不少副作用，導致病人撐不下去、放棄療程，但中醫能輔佐西醫治療、彌補療程上的不足，減緩副作用，讓患者回歸正常生活。

中藥減緩化療副作用

陳俊良表示，頭頸癌包括鼻咽癌、口腔癌、下咽癌及咽喉癌等，台灣每年死於口腔癌的人數高達2500人，平均死亡年齡更比其他癌症提早10歲，「其實頭頸癌在癌症種類中治癒率很高」，若在一、二期就開始治療，有9成能痊癒，但不少人因為化療過程痛苦，經常治療到一半就選擇放棄。

協助病患增強免疫力

陳俊良舉例，有一名52歲的陳姓口腔癌患者，在接受化療之後，產生口腔炎、口乾、吞嚥困難、營養不良等副作用，甚至因為無法正常工作，一度決定放棄治療，在長庚中醫團隊介入進行輔導療程後，透過內服中藥、中藥漱口水和外用藥膏等方法減緩副作用，幫助他順利完成7周的療程。

長庚大學中醫學系系主任楊賢鴻則以乳癌為例，他指出，乳癌位居國內女性發生率首位，每年死於乳癌的人數有近1600人，化療過程中會造成皮膚也會紅腫、潰爛，中醫除了可以減緩不適感、調適身體增強免疫力，藥膏也比起西醫用的類固醇副作用低且復原力高。

桃園市中醫師公會指出，中醫與西醫能相輔相成治療癌症，本月7日、14日也分別舉辦2場中西醫結合治癌臨床研討會，就中藥加強化療抗癌藥物、肺癌中西醫互補療法，以及中西醫結合治療大腸癌、乳癌、肝癌、肺癌、頭頸癌等癌症進行基礎以及臨床探討。

(中國時報)