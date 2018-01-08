南投踏雪尋梅 彰化抱走雙冠

2018年01月08日 04:09 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投花卉嘉年華系列的信義鄉農會「踏雪尋梅」重頭戲─滾橡木桶、夫妻背負競賽，7日登場，由於連日冬雨，地面溼滑，夫妻背負競賽改為壯年、青年組混合競賽，由來自彰化縣的洪國煜、陳加恩，蟬聯青、壯年組冠軍。

信義鄉農會踏雪尋梅盛會邁入第18年，趣味競賽在牛稠坑柳家梅園舉行，雖然日前下雨，場地潮溼，仍吸引大批民眾共襄盛舉，享受賞梅之樂。

青壯年組混合比賽

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，由於梅園草地溼滑，為確保活動安全，避免選手在競賽中滑倒，競賽改採趣味方式進行，夫妻背負競賽不分青年組及壯年組，全部混合競賽，「走」完全程就算完賽，前3名所獲得梅酒瓶數，則平均分給所有參賽者。

夫妻背負競賽雖然改採趣味方式進行，參賽者起跑後還是全力以赴，沿著比賽路線跑回終點，由原壯年組來自彰化縣田中鎮的陳加恩、江鑾英夫婦，及來自彰化縣鹿港鎮的青年組洪國煜、盧怡君夫婦並列第1名。

冠軍夫妻蟬聯多年

兩對冠軍夫婦，都已蟬聯多年，陳加恩表示，感謝信義鄉農會舉辦踏雪尋梅活動，讓大家每年齊聚參與活動；洪國煜說，今年跟壯年組混合競賽，能與連續多年的冠軍競賽且並列第1名，感到很開心！

黃志輝表示，甜蜜負擔─夫妻背負競賽，與同心伉儷─滾橡木桶競賽，已經成為具有口碑與傳統的年度盛事，希望將來經過10年、20年，仍然持續舉辦，與賞梅結合，成為信義鄉在地的特色文化。

（飲酒過量，有害健康）

(中國時報)