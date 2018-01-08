張翁端牛肉 拉攏銀髮選民

民進黨嘉義縣長初選競爭激烈，嘉縣議長張明達（中）皆承諾會續發重陽敬老金，照顧老人家。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導
民進黨嘉義縣長初選競爭激烈，前農委會副主委翁章梁（右）皆承諾會續發重陽敬老金，照顧老人家。（呂妍庭翻攝）

民進黨嘉義縣長初選短兵相接，眼看初選剩不到2個月，嘉義縣議長張明達和前農委會副主委翁章梁陸續祭出牛肉，有別張明達以政見白皮書模式一口氣端出多項政見，翁章梁選擇從自身經歷起步，率先就嘉縣農業發展提出因應對策，兩陣營策略有別，共通之處就是都強調369重陽敬老金一定發。

張明達暢談社福政見

對照翁章梁各鄉鎮說明會一場接著一場辦，張明達選擇從山海區各辦一場大型造勢晚會著手布局，6日晚在民雄超過1萬5000人的造勢晚會上，張明達承諾當選後，將致力教育、福利及經濟、農業及觀光等重大建設上，並當場提出多項具體政見，企圖爭取各年齡層、族群選民認同。

張明達還大舉提出包括2至5歲讀私立幼兒園比照公立收費、7至15歲教科書免費、增設長照據點、人力及續發重陽敬老禮金等福利政見外，也承諾會持續爭取馬稠後後期產業園區開發、提升青年創業貸款補貼、建構安全農業生產體系、加速推動水產精品加值產業園區等農業園區開發及招商，還喊出加強觀光產業宣傳和服務質量，力求突破每年700萬遊客人次目標。

曾任農委會副主委的翁章梁則是著重農業發展，為打造嘉義新農業，公開承諾當選縣長後會成立「新農業推動委員會」、建立農業所得保險制度，推動農業師傅計畫、發展科技農業、擴大小型農機補助等；另鑑於老人和社區的緊密關係，翁章梁7日在鹿草說明會上，也承諾當選後會多撥預算在社區上。

翁章梁強打農業政策

翁章梁更主動提及，重陽敬老金是他擔任社會局長任內，配合2任縣長推動的政策，他一定會繼續發放。翁章梁團隊也強調，接下來會根據各鄉鎮市待解決的問題，提出不同政策計畫，讓政見深化到因地制宜。

(中國時報)

南投踏雪尋梅 彰化抱走雙冠 大四生華語教學 直播全世界

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。