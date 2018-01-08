大四生華語教學 直播全世界

2018年01月08日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東大學華語文學系學生7日舉辦「華語文教學暨線上專題發表會」，有為越南設計的商業華語教材、韓語版教材等，讓非華語國家的民眾有效學習，專題報告中並接受國外華語老師線上評論，初生之犢的準畢業生，勇敢接受各國專家檢視，內容豐富有趣。

10組主題 認識台灣

東大華語中心主任傅濟功表示，世界各國正興起學習華語熱潮，華語系40位學生，從大三下到大四上，花8個月時間，分成10組做不同主題發表。

學生們針對文化習俗、美食、古蹟、觀光、語法等內容，設計出結合電子書、影片、線上遊戲等方式，製作精美線上及紙本教材，提供來台學習華語的外籍人士使用，也為世界各地華語老師，提供認識台灣文化最簡便的華語教材。

主題內容相當多元，包括「新婚至喜」介紹華人訂婚、結婚等習俗，也有「米熊小學校」讓外籍學生在認識台東觀光景點及文化之餘，也能在輕鬆有趣的環境學會華語，「36計學華語」則是針對越南人的商業華語教材。

專家檢視 內容豐富

又如「華姐很忙」小組，是由4個對華語教學充滿熱忱的女孩集結自己的中文教學經驗而成主角「華姐」的形象，主打輕學習light-learnig中文日常用語，可愛的圖像以及華姐主演的影片，創造出親民的學習氣氛，讓大家能夠用「欣賞」方式輕鬆學習中文。

7日的專題報告中，華語系大四學生盛裝出席，各組輪番報告，上台的學生展示專業訓練口條，除了透過網路向全世界直播外，還要接受新加坡、美國、澳洲、韓國、越南等專家學者線上評論，幾乎就是畢業前的面試大會。

(中國時報)