家庭藥師制度 拓展到澎湖

2018年01月08日 04:09 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市首創「家庭藥師制度」，安排藥師親自訪視失能長者，提供到宅藥事照護服務，讓長者用藥更安全，也減少藥物浪費情形，運行1年多來成效不錯，今年北市府更與澎湖縣政府合作，簽署家庭藥師計畫合作意向書，將首都經驗拓展到離島偏鄉。

北市2016年首創家庭藥師計畫，結合藥師公會、社區藥局和北市聯醫，訪視老福機構、獨居長者或民眾，深入各個社區，至今提供4970人次的藥事照護服務。

柯文哲昨致詞表示，家庭藥師計畫是他任內重要政策，外界認為北市醫療資源豐富，但全市有一半以上房子是老舊公寓，長者上下樓梯很困難，無法外出使用這些醫療資源，為此市府創建藥師到宅服務，去年起進一步在社區推展。

柯強調，很多長者一次看好幾組醫師，領太多藥會搞得亂七八糟，且根據統計，台灣人從診所領出來的藥，有3分之1沒有吃下肚。居家藥師可幫忙檢視和管理藥物，讓病人用藥變得安全，減少藥物濫用，也有助於廢棄藥物的處理，推動後好處很多。

代表澎湖縣出席的副縣長林皆興則說，北市有5600多名藥師，澎湖只有70幾名，又位於離島偏鄉地區，藥師訪視個案需搭小船到各個離島，交通非常不便，醫療資源也很匱乏，推動服務對澎湖而言是艱鉅的任務。

澎湖獨居老人比例高，老年人口占約2成，林皆興說，許多長者患有多重慢性疾病，對藥品有很大的需求，現在引入北市家庭藥師計畫，可以使資源更有效運用，讓藥品使用更精準，對澎湖醫療品質提升大有幫助。

(中國時報)