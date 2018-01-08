中醫治癌有成 6旬翁多活12年

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中國時報
／桃園報導

中醫過去被認為只能調理身體，對於治療重大疾病例如癌症，治療效果有限，但中醫近年來發展快速，應用在癌症上的治療更是效果突出，甚至有一名66歲的大腸癌末期患者，因為搭配中醫療法，延長壽命多活了12年9個月。

大林慈濟中醫部主任葉明憲舉例，有一名家住屏東的葉姓老翁，2002年間被發現罹患大腸癌，但他不願放棄原本生活，拒絕西醫治療，僅接受中醫療法，撐到2005年被確診時已是大腸癌四期，腫瘤有5公分大，但他仍拒絕開刀，僅用中醫療法，直到2010年因為多次大出血，才開始接受西醫化療，佐以中醫療法，一直到2015年才過世。

葉明憲表示，原本大腸癌四期的他被西醫認為活不到1年，但他卻在中醫的治療下，延長壽命，多活12年9個月，一路活到78歲才離世，在2010年前的他還能持續擔任醫院志工、環保志工，沒有因為罹癌影響到生活。

葉明憲表示，大腸癌是國內男性罹患率第一、女性第二的癌症，中醫治療除了服藥外，還有針灸、推拿，輔以西醫同步治療，減緩因為化療過程造成的後遺症和不適感，對於治療睡眠障礙、情緒問題、排便出血部分都有幫助。

長庚紀念醫院中醫部主任陳俊良表示，癌症治療已不再是西醫的專利，長庚中醫5年前開始與放射腫瘤科合作，造福近百位病人，葉明憲則強調，中醫以每周一次治療、每次750元健保申請費來估算，2年僅要7萬8000元，遠少於西醫的729萬元，建議民眾即便罹患重大疾病，也可以中醫搭配西醫診治，提升生活品質以及生命年限。

(中國時報)

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