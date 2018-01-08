新聞透視－近身肉搏戰 強攻鐵票區

2018年01月08日 04:10 中國時報 呂妍庭

民進黨中央黨部已公告縣市長提名初選時程，早早就起跑的張明達和翁章梁兩陣營也跟著加溫加熱，掃菜市場、車隊遊行、動員辦說明會、造勢活動，都是不可少的選舉操兵手法，更不用說臉書經營、拍宣傳短片、廣播放送提醒民眾如何正確回答民調等。初選比照正規選戰在打，在「頭過身就過」的預期心理下，兩陣營不得不步步為營。

透過《旺旺中時》日前的民調分析發現，翁章梁和張明達2人之間的民意支持度差距不大，且有超過5成民眾尚未表態，在基本盤早已底定下，未表態民眾將成為左右民調最終結果的關鍵多數。同時，經過2、3個月的宣傳戰，現在雙方開始加碼提出政見，把全民調的層級，從政黨支持提高到政見認同，逼出未表態民眾的選舉意向。

從2陣營目前提出的政見來看，不難看出老年人一向是嘉義縣大小選舉重要選票來源，尤其嘉縣老年人口比例居全國之冠，老年人口規模持續成長，讓張明達、翁章梁不約而同鎖定老年族群釋放利多，強調369重陽敬老金續發不中斷，顯見阿公、阿嬤不只是造勢場子動員基本班底，老人家的投票意向較容易掌握，亦是一股鐵票勢力。

張花冠初次參選時喊出重陽敬老金369，讓她順利選上縣長連任至今，就算縣府1年編列重陽敬老金預算已達2億多，占財政支出占相當大的比例，對比年輕或中生代投票自主性強，2陣營仍不得不緊緊向高齡選民靠攏，強攻鐵票區。

(中國時報)