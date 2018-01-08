冷氣團發威 太魯閣梅開7成

太魯閣天祥「梅園」愈冷愈開花，百株梅花盛開，景致宜人，吸引遊客上山賞花。（許家寧翻攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

天氣冷颼颼，氣溫持續下探，太魯閣天祥「梅園」周末成為一片雪白世界。太管處指出，這波大陸冷氣團持續發威，周末天祥地區的白梅怒放，預估已開了7成，朵朵白花開滿枝頭，讓遊客走在銀白色的梅花隧道裡，感受濃濃的冬季風情。

太魯閣國家公園從天祥至文山溫泉一帶，沿路種植百株梅樹，賞梅勝地的天祥梅園受到近日極地大陸冷氣團南下，氣溫陡降，在低溫「催生」下，園區內梅園小徑的梅花周六起紛紛綻放，加上山間不時瀰漫雲霧，一片白茫茫景致，彷彿置身北國。

天祥梅園在去年底僅零星花綻，其餘枝頭空蕩蕩，未如預期盛開，讓不少遊客撲空，大為失望，大嘆「沒花」趣！近來天氣持續溼冷，梅花愈冷愈開花，陸續綻放，白花花的花海，風景夢幻，讓正好碰上花期的遊客欣喜若狂，穿梭在園區裡步道，拍照捕捉梅花競豔畫面。

太管處副處長張登文指出，天祥的梅園為觀賞用植株，梅樹較為高大、茂密，因此天祥梅園若遇到盛開的花季，景致相當壯觀；由於這波寒流冷氣團持續發威，天祥地區的梅花已一口氣開了7成，如果未來幾天氣溫再下探，花朵還會開得更漂亮。

太管處表示，梅花花季較短，若無遇暴雨侵襲，預計花期大約至農曆新年期間，民眾可把握機會來到太魯閣賞花，也呼籲賞花民眾天祥梅園屬於太魯閣國家公園範圍，梅花只能細細觀賞，切勿任意攀折花木，以免觸法挨罰。

(中國時報)

趕搭新南向 東大生赴越南交流 桃園青年就業 補助再放寬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。