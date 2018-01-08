冷氣團發威 太魯閣梅開7成

2018年01月08日 04:09 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

天氣冷颼颼，氣溫持續下探，太魯閣天祥「梅園」周末成為一片雪白世界。太管處指出，這波大陸冷氣團持續發威，周末天祥地區的白梅怒放，預估已開了7成，朵朵白花開滿枝頭，讓遊客走在銀白色的梅花隧道裡，感受濃濃的冬季風情。

太魯閣國家公園從天祥至文山溫泉一帶，沿路種植百株梅樹，賞梅勝地的天祥梅園受到近日極地大陸冷氣團南下，氣溫陡降，在低溫「催生」下，園區內梅園小徑的梅花周六起紛紛綻放，加上山間不時瀰漫雲霧，一片白茫茫景致，彷彿置身北國。

天祥梅園在去年底僅零星花綻，其餘枝頭空蕩蕩，未如預期盛開，讓不少遊客撲空，大為失望，大嘆「沒花」趣！近來天氣持續溼冷，梅花愈冷愈開花，陸續綻放，白花花的花海，風景夢幻，讓正好碰上花期的遊客欣喜若狂，穿梭在園區裡步道，拍照捕捉梅花競豔畫面。

太管處副處長張登文指出，天祥的梅園為觀賞用植株，梅樹較為高大、茂密，因此天祥梅園若遇到盛開的花季，景致相當壯觀；由於這波寒流冷氣團持續發威，天祥地區的梅花已一口氣開了7成，如果未來幾天氣溫再下探，花朵還會開得更漂亮。

太管處表示，梅花花季較短，若無遇暴雨侵襲，預計花期大約至農曆新年期間，民眾可把握機會來到太魯閣賞花，也呼籲賞花民眾天祥梅園屬於太魯閣國家公園範圍，梅花只能細細觀賞，切勿任意攀折花木，以免觸法挨罰。

(中國時報)