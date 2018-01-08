桃園青年就業 補助再放寬

2018年01月08日 04:09 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃市府去年創全台之先，推出「三讚」青年就業促進方案，提供安薪就業、補助進修、獎勵考照，成功開拓青年市場，就業媒合人次狂飆10倍，但在校期間參與產學合作或實習，畢業「無縫接軌」留任上線的新鮮人卻被屏除在外，就業服務處「從善如流」，放寬申請對象，希望照顧更多有志青年。

就業服務處長劉玉儀說，市府去年3月將「青年安薪就業讚」擴大為「青年大滿貫」，新創「學習讚」跟「證照讚」2大服務，針對未滿30歲的桃園青年，「學習讚」參加大專院校的推廣教育課程，可獲3學分、每學分5000元、每人每年最高1.5萬元，共有403人獲補助。「證照讚」則是參加過職訓後考照，通過甲級技術士可請領2萬元、乙級可請領8000元，共有367人領到獎勵金。

實施5年的「就業讚」只要透過公部門求職媒合成功，並受僱滿半年，前3個月每月3000元、第4至第6個月每月4000元，半年總計可額外領到2.1萬元就業獎勵金，去年將學歷門檻從大專院校放寬到高中職，加上起薪2.4萬元的保證，共有3074位青年成功領到就業獎勵金，相較前年服務的316人，足足多了10倍，大幅成長。

劉玉儀說，過去青年都到網路人力銀行找工作，新政策成功吸引到15至29歲青年，為了讓學生時代就參與實習及相關產學合作計畫的青年，也能請領到2.1萬元就業獎勵金，今年擴增將產學合作、實習和服兵役的青年都納入獎勵對象，半年內留任或到原單位就職者，也都能申請，鼓勵青年就業，讓畢業不等於失業。

(中國時報)