烏來峽谷馬拉松 3000人冒雨開跑

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中國時報
／新北報導

第2屆「烏來峽谷馬拉松」賽事7日凌晨登場，吸引不少國內外跑者報名，儘管天公不作美，下起毛毛細雨，仍然無法澆熄跑者們的熱情；逾3000跑者熱情開跑，烏來、新店的旅宿更在賽前一日幾乎全滿，帶動當地產業經濟。

「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年再度登場，曾獲得獲網路票選第一的馬拉松賽事，今年加碼申請賽道丈量國際認證，榮獲AIMS國際認證，路線上擁有峽谷、櫻花林道、瀑布奔流等大自然高規格景致，加上豐沛的活氧、負離子、芬多精，讓烏來成為「台灣洗肺聖地」。

此外，烏峽馬更成為國外旅遊網路平台TripZilla最新報導推薦全球跑者造訪台灣不可錯過的8大「Run-cation」（Run+Vacation）旅跑賽事。

日本跑者表示，嚮往烏來的美麗風光，在上網搜尋旅遊資訊時，剛好發現新北市烏來峽谷馬拉松的活動訊息，於是結伴報名參加。

他們笑稱，起跑時因為天色正黑，還沒注意到烏來的天然景致，賽後天色亮了，才看見烏來有多麼漂亮，下回一定還要再來！

大會在起點會場準備熱咖啡，各補給站皆備有熱食、熱飲，供跑者隨時補充熱量。另外，現場亦提供接駁、台車搭乘等方式，讓跑者自由選擇完賽後返回會場的方式。

新北市府也與在地商家合作，參加跑者於活動當天在當地消費皆可使用抵用券，7日至14日更可以憑完跑獎牌，到碧潭商店街享受85折的用餐優惠，促進「觀光經濟」。

(中國時報)

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