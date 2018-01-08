跳舞機器人 奪青少世界賽季軍

2018年01月08日 04:09 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市竹光國中學生陳湘昀、磐石中學學生連士陞等5名學生，深信人工智能將為世界帶來改變，組成UGO代表隊，打造機器人「Louis」，模擬真人表演流暢舞蹈，奪得青少年機器人世界盃舞蹈組獲第3名，亞太美國學校學生陳奕嘉則以救援機器人拿下雙料冠軍。

青少年機器人世界盃被視為全球3大機器人賽事之一，陳湘昀等學生研發「Louis」機器人一戰世界群雄，透過流暢的舞姿及逼真的模仿功力，但製作過程並不輕鬆，坦言要讓機器人模擬人類行動，是最困難的部分。

「Louis是模仿天王！」陳湘昀表示，製作模擬真人行動的機器人，從機構、電路、程式、編舞與舞台設計，需耗費龐大的時間與精神。以Louis高158公分，重量25公斤的體型，總共動用14顆馬達，才能達到成功仿真人的程度，並跟隨操作者動作，靈活活動肢體。

亞太美國學校學生陳奕嘉，設計救援機器人，研究目標為增加機器人救援的效率和成功率，獲得高級組及Super Team雙料冠軍，是賽會最大贏家，盼能藉由機器人挽救更多生命。

竹市學生團在賽事中發現泰國隊選手獨自落單，便積極與泰國、俄羅斯選手組成Super team參加表演。另澳洲隊缺少塑膠馬達齒輪零件時，竹市學生也慷慨協助，大會特別頒發「友善獎」，表揚學生的無私的國際觀。

(中國時報)