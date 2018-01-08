反空汙 江啟臣、盧秀燕合推電動機車

2018年01月08日 04:10 中國時報 張妍溱 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨立委江啟臣與盧秀燕將參選台中市長，7日出席北屯區某電動機車門市開幕活動，迎戰空汙話題；根據環保署2015年資料，車輛PM2.5排放佔整體排放量的2成多；江啟臣表示，汽機車排放應透過「運具轉型」來改善，發展大眾運輸工具；盧秀燕則強調，邁向低碳城市絕非口號，推廣電動車政府責無旁貸。

打造台中為「低碳運輸城」，江啟臣表示，如何讓民眾廣泛使用電動汽機車是台中市長必修課程。以日本、法國、荷蘭經驗推廣電動車針對售價過高、可行駛距離較短及認知不足先解決。他建議，電動車除中央補助外地方發給「低碳認證標章」有專屬停車格及停車減免優惠擬電動車享有尖峰時刻特定車道的行使權。

盧秀燕表示，台灣目前約有1500萬輛機車在路上趴趴走，政府要鼓勵民眾使用電動車以減少空污但市占率卻不高。「誘因不足！」她舉例，1部電動機車至少7、8萬元，環保署補助1部才1萬元；另台中市環保局限二行程機車更換電動車有補助但必須車主本人（家戶更換不補助），條件過於嚴苛，形同虛設。

盧秀燕強調，台中市空汙佔全球排行榜上有名，「反空污，不是口號！」政府一定要重視從根源做起，除了減少中火燃煤發電、工廠排放廢氣、移動性（汽機車）汙染、鍋爐汙染源等，皆是解決空汙問題的改善工作。

(中國時報)