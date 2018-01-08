麥寮港船舶 改用低硫燃油

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中國時報
／雲林報導

雲林縣縣內細懸浮微粒濃度高時，船舶汙染比例最高達20％，為改善麥寮工業港船舶進出造成的空氣汙染問題，2018年起台塑海運公司同意自有的65艘船舶管制進出麥寮港改使用低硫（含硫份小於0.5％）的燃油，較國際海事組織的要求提早1年實施。

雲林縣環保局指出，國內並無針對船舶燃油訂有成分標準，進出各工商港船舶使用燃油以符合國際海事組織規定為主；2012年1月1日以後使用硫含量低於3.5％的燃油，2019年1月1日後要低於0.5％。

環保局代理局長張喬維指出，從中興大學環境工程系教授莊秉潔的研究發現，雲林縣空氣品質不良時對PM2.5的影響比例，船舶汙染最高達20％，該局因此針對船舶進行各項管制措施。

張喬維說，燃油的硫含量多寡，是影響船舶排放空氣汙染物種類與濃度的主因，日前環保局與麥寮工業專用港管理小組、麥寮工業區專用港公司、台塑企業等單位協商，麥寮港自有船舶於2018年起提前使用低硫燃油，企業外船舶則自2019年起辦理。

台塑企業船隊現階段船舶配合低硫切換要求，須進行鍋爐、引擎主機、發電機改造，約需2億元，使用低硫油約需再增加4600萬元，環保局表示肯定台塑企業配合推動環保措施。

環保局統計，雲林縣的硫氧化物年排放量1萬1815公噸，港區內船舶排放量達3918公噸，占33.16％，估計使用低硫燃料後，全縣硫氧化物汙染可減2564公噸，減量率達21.7％，港區減量率更高達65.4％。

(中國時報)

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