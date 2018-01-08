金烈之星啟用 金門觀光升級

由龍德造船廠打造的「金烈之星」，7日舉行下水祈福儀式，金烈之星將往返大小金門，乘客數有153人，最快農曆過年投入航運。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

被稱為「小金門」的金門縣烈嶼鄉，被形容為「外島中的外島」，往返金門本島必須仰賴船舶，為了讓交通更便捷，縣府委託蘇澳鎮龍德造船廠打造「金烈之星」，7日舉行下水典禮，金門縣長陳福海等人遠赴宜蘭主持典禮，預計金烈之星最快在農曆過年前投入航運。

金烈之星是2015年9月計畫核定，經公開招標後，前年底與龍德造船工業公司簽約，船殼材質是鋁合金，全長33公尺，排水量78.2噸，乘客數153人，可載50輛機車或4部汽車，最大船速20節，巡航船速15節。

金門縣長陳福海說，金門在台灣是離島中的離島，烈嶼鄉又是「離島中離島的離島」，長期以來交通很不方便，本來是要買中古的交通船，但對烈嶼鄉很不公平，縣府與議會都定調為應買新船，金烈之星造價約1.3億元。

陳福海表示，金烈之星原本預計5月才完成，但造船廠趕工後，希望能在農曆過年前投入航運；烈嶼有很多景點，現在推戰地旅遊，交通船不只鄉親交通方便，對觀光來說也是有所助益。

金門縣公共車船管理處處長許一傑表示，往返大小金門除了金烈之星外，還有浯江號、太武號、仙洲號3艘交通船，兩地1.6海里，航程約10餘分鐘，半小時一班，每天可服務2000多人；金烈之星特色是汽機車載運量增加，是雙船體，穩定度較高。

(中國時報)

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