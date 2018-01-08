3750張便利貼 拼出打卡夯點

2018年01月08日 04:09 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市東門城「迎曦門」是不少學生族群練舞熱點，堪稱最親民古蹟，市府發揮巧思，在城門內以3750張彩色便利貼拼出10公尺長藝術牆，藉互動式藝術拉近民眾與古蹟距離。

新竹市呈現藝文型態的轉變，源於市長林智堅對藝術的熱情，推動市府盤整藝文資源，陸續活化市立美術館、鐵道藝術村和新竹241藝術空間三大多元藝術場域，邀請新銳藝術團隊入駐，推動特色展覽，打造當代藝術廊帶。

「來古蹟留言給未來的自己！」被列為國定古蹟的東門城「迎曦門」，地下廊道近來舉辦「FUTURE ME：給未來的自己」展，運用3750張彩色便利貼，於10公尺牆面拼貼FUTURE ME藝術牆，寫下給未來的自己、家人與朋友的留言，城市間多了份微妙的互動。

市府表示，FUTURE ME藝術牆的留言量，包含中、英、韓文等多語言留言、信箋，包含「e起玩，e起笑，e起哭，我們度過的那些年」、「成為心裡最棒的那個人」、「GOODBYE 2017」等，迅速成成為年輕人打卡的熱點。

策展人沃沃美學總監張馨之認為，改變不盡然等於昂貴，對創意工作者來說，昂貴反而是構思的過程，這次FUTURE ME創作材料是3750張單價0.3元的便利貼，由12位大小朋友，共同在超過10公尺長牆面上排列組合而成，民眾從東門城古蹟穿越時，便能感受嶄新的未來意象。

林智堅表示，東門城是新竹市僅存的竹塹城門，近200年來見證新竹人文歷史發展，東門城古橋墩旁廊道與上方廣場，不分平日、假日吸引年輕學子聚集練舞，是藝文團隊演出熱門場地，盼透過互動式藝術，讓古蹟東門城兼具歷史與當代藝術氣息。

(中國時報)