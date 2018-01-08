男同志販毒 兼賣威而鋼助性

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市警方破獲一起同志販毒案。方姓男子為男同志，毒品供給對象多以「圈內人」為主，警方暗中鎖定，6日晚間11時許，在中西區忠義路二段一棟大樓停車場，趁他下車時上前攔查，果然起獲353.6公克安非他命，另外查獲7顆威而鋼。方男稱，部分男同志喜歡吸毒後發生性行為，因此兼賣威而鋼、神仙水等助性藥物。

30歲的小方（綽號）原本在學甲區跟著家人抓魚維生，染毒後跑到中西區小旅館租屋，除了自己吸食，也提供同志圈朋友使用。

「吸毒後會比較難硬，所以要再吃威而鋼助性」，小方除了被警方查獲300餘公克安毒，少量的一粒眠、搖頭丸等毒品外，因房間內還有神仙水、威而鋼等藥物，警方好奇詢問，他坦言吸毒作愛比較嗨，但吸食完會全身癱軟無力，因此要再另外服用情趣藥物。

警方進入房間時，房內另有劉、蔡2男正施用毒品後準備尋歡。其中，31歲劉男躺在床上，28歲蔡男正在浴室洗澡，見警破門而入，一時愣住面面相覷。

警方控制現場後，小方的手機通訊軟體不斷湧入買毒訊息，張姓買家還抱怨已在路口等候多時，台南市警5分局偵查隊長郭乃榮臨機應變，以小方的手機回訊息，佯稱正在拉肚子，要求張男稍等，爭取時間立即部署警力，一併逮獲前來購買毒品的43歲張姓男子。因4人驗尿結果均呈安毒陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

(中國時報)

PM2.5降幅全國第1 中市賺千萬獎… 免費有感 公路客運運量增4成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。