男同志販毒 兼賣威而鋼助性

2018年01月08日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市警方破獲一起同志販毒案。方姓男子為男同志，毒品供給對象多以「圈內人」為主，警方暗中鎖定，6日晚間11時許，在中西區忠義路二段一棟大樓停車場，趁他下車時上前攔查，果然起獲353.6公克安非他命，另外查獲7顆威而鋼。方男稱，部分男同志喜歡吸毒後發生性行為，因此兼賣威而鋼、神仙水等助性藥物。

30歲的小方（綽號）原本在學甲區跟著家人抓魚維生，染毒後跑到中西區小旅館租屋，除了自己吸食，也提供同志圈朋友使用。

「吸毒後會比較難硬，所以要再吃威而鋼助性」，小方除了被警方查獲300餘公克安毒，少量的一粒眠、搖頭丸等毒品外，因房間內還有神仙水、威而鋼等藥物，警方好奇詢問，他坦言吸毒作愛比較嗨，但吸食完會全身癱軟無力，因此要再另外服用情趣藥物。

警方進入房間時，房內另有劉、蔡2男正施用毒品後準備尋歡。其中，31歲劉男躺在床上，28歲蔡男正在浴室洗澡，見警破門而入，一時愣住面面相覷。

警方控制現場後，小方的手機通訊軟體不斷湧入買毒訊息，張姓買家還抱怨已在路口等候多時，台南市警5分局偵查隊長郭乃榮臨機應變，以小方的手機回訊息，佯稱正在拉肚子，要求張男稍等，爭取時間立即部署警力，一併逮獲前來購買毒品的43歲張姓男子。因4人驗尿結果均呈安毒陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

(中國時報)