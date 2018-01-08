免費有感 公路客運運量增4成

因應高雄冬天空汙嚴重，高雄市政府實施冬季大眾運輸免費搭乘。圖為民眾搭乘高雄公車。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

高市為對抗季節性空汙，去年12月起至今年2月底實施大眾運輸免費措施，交通局統計，公車搭乘人數較前年同期成長8.76％，其中公路客運因車資較貴，免費有感，運量增加41.92％，已達原訂目標，但市區公車仍有成長空間，還要加強宣導。

交通局數據指出，截至去年12月底，免費市區公車共吸引約477萬人次搭乘，較前年同期約450萬人次，成長6.09％；而在公路客運的部分則約有51萬人次搭乘，較前年同期約36萬人次，成長幅度更高達41.92％。

交通局表示，兩者合併計算，共約528萬的人次搭乘，較前年同期成長了8.76%；相對於交通部公路總局對各縣市公共運輸設定每個月較去年同期成長0.5%，即給予獎勵補助的標準，顯示高市免費搭車政策確實是有成效。

交通局指出，當初市區公車和公路客運部分都各擬定成長10％，目前公路客運已達標，研判是因為該路線多是到旗美、六龜等偏鄉景區，且票價也較貴，免費政策對搭乘民眾「很有感」，因此成長較快。

陳姓市民說，一家四口從火車站搭乘客運到六龜旅遊，因為實施免費搭，往返就省下480元，很划算，且不用自行開車前往，也可響應抗空汙。

交通局指出，公車班次會配合加密，民眾可搭配使用「高雄ibus」APP，可減少候車時間，以迅速到達目的地。

(中國時報)

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