明急凍 擬設街友避寒所

2018年01月08日 04:09 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

氣象預報預測入冬最強冷空氣將在周二報到，台北低溫恐下探8、9度，台北市社會局7日表示，周一早上將開會評估是否開設緊急街友避寒所，也會請社福中心社工加強對列冊街友的訪視、物資提供。

依慣例，若氣溫下探12度以下，社會局就會在台北市開設2處緊急避寒所。去年12月中一波冷氣團來襲，社會局在全市分成25條路線，全面夜訪街友、勸導他們到避寒所休息，同時也結合民間人士、團體捐贈禦寒物資和睡袋，提供給有需要的街友。

因周二恐又創下低溫，社會局社工科長翁淑卿表示，8日早上開會評估，若資料仍顯示氣溫會低於12度，就會啟動避寒所，並請社工針對有列冊的街友逐一關心、巡視禦寒物資是否足夠。

而根據統計，台北市目前列冊的街友以萬華、中正區最多，其中萬華艋舺公園附近約200多位，中正區總共也有200多位，台北車站周邊占一半、約100多位。

至於先前曾引發爭議的台北車站周邊街友「家當問題」，原本台鐵局打算將堆放在南二門、南三門的街友物品，白天時移至垃圾場旁放置，以免影響旅客與市容，但因此引發批評。翁淑卿表示，經市政府、台鐵局、街友與民間團體各方協調，只要街友將家當裝進官方提供的提袋，就可以放在原處，目前施行2個多月狀況不錯，會持續下去。

(中國時報)