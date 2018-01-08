4天2酒駕 賓士車撞貨櫃屋

2018年01月08日 04:09 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

又是酒駕釀禍！苗栗縣4天內接連發生2起嚴重酒駕肇事案，先是2日凌晨賓士車駕駛酒駕衝撞前車再撞進安全帽店，6日下午錢姓男子酒駕撞進貨櫃屋，酒測值達0.42毫克，所幸2起酒駕案都沒有人命傷亡。

本月2日凌晨，一輛賓士車主酒駕在為恭醫院前先撞上前方車輛，再衝進安全帽店，造成4人輕重傷。6日下午錢姓男子開著賓士車，行經通霄鎮台1線通灣里路段時，先撞上安全島再衝進貨櫃屋，車上3名男子奇蹟毫髮未傷。

警方調查，錢姓男子6日上午先在通霄市區與朋友吃飯喝酒，開賓士車要回新埔住家時，先是失控擦撞安全島後，車子180度甩尾高速衝進右邊已經廢棄貨櫃屋檳榔攤，衝擊力道之大，整個貨櫃屋幾乎被撞坍。

搬離事故地點不到10公尺開業的檳榔攤老闆娘，驚魂未定地說，當時看到一個黑影飄過去，接著就聽到砰的一聲，回過神時，舊店幾乎已經全部變形。她說約1個月前，才搬到離事故地點不到10公尺的地方，如果當時還在那個地方賣檳榔，後果可不堪設想。

警方調查，40歲錢姓男子是苗栗某宮廟負責人，事發當天2名朋友找他吃飯，吃飽飯後準備回程時，因天雨路滑再加上酒後判斷力差，才造成這起事故。事後錢姓男子還一直強調是第一次酒駕，警方訊後依公共危險罪嫌移送錢姓男子。

(中國時報)