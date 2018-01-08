370公里鐵馬行 陳亭妃挑戰成功

2018年01月08日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選參選人陳亭妃6日參加電視辯論會後繼續第6天的鐵馬行程，7日從七股出發，中午抵達終點永華市政中心，完成37區370公里挑戰；她途經安南區時，還受到支持者夾道歡迎。基隆市長林右昌也在終點站為她接風，號召年輕世代接棒市長，未來組執政團隊。

「6年級市長挺6年級新市長」林右昌7日在永華市政中心迎接陳亭妃車隊抵達，除佩服她充沛的體力與決心，竟能在風雨中完成台南市所有行政區的鐵馬行程外，還將號召民進黨的年輕世代共同打拚，未來打算與同屬「6年級生」的新竹市長林智堅、陳亭妃連線，籌組6年級執政團隊。

經過6日的電視辯論，陳亭妃的「幸福鐵馬行」7日再度上路，車隊從七股永興宮出發，經西港、安定、永康、安南區，用了6個半天，抵達鐵馬行終點站台南市政府；陳亭妃直說自己變瘦了，很高興完成挑戰。

陳亭妃描述這段鐵馬行過程370公里等於從基隆到屏東，期間一度還在寒風細雨中騎行，體驗雨水拍打身體的疼痛，沿途經過起伏山路，幸好有鄉親熱情相挺，是她堅持的動力來源。

民進黨現有2位「6年級」市長，一位是基隆林右昌、一位是新竹市林智堅，都被雜誌評定為綠營新秀新明星，2人在這3年來讓市民看到年輕人的衝勁，縣市長排序均有長足進步。同為6年級的陳亭妃，已有10年議員、10年立委的從政經驗，自評已有資格接棒成為年輕世代的台南市長。

(中國時報)