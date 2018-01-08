敵人入刑法系列1－台灣要告別法治文明嗎

2018年01月08日 04:09 中國時報 李念祖

編按：立法院委員會初審通過民進黨委員提案修改《刑法》外患罪，將外患罪適用範圍擴大到「敵人」。此案對人權及兩岸關係影響至鉅，本報特邀學者深入探究。

立法院委員會初審通過立委提案修改《刑法》的外患罪，增加規定外患罪的適用範圍，將「敵人」與外國並列，以擴大制裁範圍、提高刑度。提案理由言明敵人一詞來自於《陸海空軍刑法》，為的是要解決對岸的政權能否適用外患罪的問題。

這項提案對海峽對岸的敵意明顯。個別立委或政黨要將對岸視為敵人是一回事；中華民國修改《刑法》將對岸重新定性為敵人則是另一回事。小英總統與陸委會一再說兩岸間的善意維持不變，這樣修改《刑法》成為施政的依據，是在否定總統宣示的既定政策嗎？能說不是兩岸政策的重大轉彎嗎？

身為憲法的學者，對於此事的關心還不止在兩岸關係的變化，而在於此事對於人權政策可能形成的惡劣影響。

人權的主體是人，法律在「人」字前面加任何修飾詞，都要謹慎，避免無意之間將人劃分種類，構成法律平等保護的盲點，成為執法者運用公權力歧視、對付，甚或是迫害的對象。

敵人，可能是加在人字之前最危險的字眼。法律上一旦戴上敵人的帽子，就是非我族類，應該對付、撲滅的對象。死刑犯常被描繪為社會公敵，道理在此。過去兩岸的法律用語均不乏與敵人相當者，譬如此岸用過匪黨、匪幫、匪諜，或是對岸用過的「反革命」，其實都是一樣的手法；一旦冠上這些名稱，就不再是人或公民，而成為政治上圍剿打擊的對象。

這次修法，則是要把軍法中的敵人一詞搬進《刑法》，甚至要修改《刑法》第10條的名詞定義條文。修法理由說是為了追求定義嚴謹，其實透露出意識形態上徹底區別我者與他者的嚴酷與決絕。

提案者給予敵人的定義是「謂與中華民國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。對中華民國軍事威脅者亦同。」將與中華民國交戰或武力對峙者稱為敵人，有什麼不對呢？

表面看來沒錯，但此一新的規定要處罰的對象並不是定義中的敵國敵人，而是被指為與敵人打交道的台灣人。與敵人打交道，不會被看成敵人的同路人嗎？不會因此被打成敵人嗎？提案者心中難道以為敵人今天並不存在，要等到兩岸真正戰爭時才用此法嗎？

戒嚴時要廢除《刑法》內亂罪，今天則嫌《刑法》過輕而要修改外患罪，把軍法當《刑法》用，和內亂罪改頭換面地復辟又有什麼不同呢？莫說內外有別，敵人還分內外嗎？一旦敵人寫入《刑法》用來對付敵人的同路人，恐怕就是似已絕跡的政治犯重在台灣出現的時候了。

敵人寫入《刑法》，創出新的打擊對象，外患可是會動用死刑的罪名。修法之後會不動用嗎？一旦真的如此修法並且執行，下次人權兩公約進行國際審查（如果還有下次），台灣會受到什麼評價呢！追訴政治犯、祕密審判、擴大死刑的罪名，也許還有一些使用死刑對付政治犯罪的案例。解嚴後30年的民主成就，是要在現今政府的手中化為烏有嗎？

刑法史上，從古早用來對付作為他者的敵人，再怎麼殘酷也理所當然的「敵人刑法」，轉變為維持（由我者所組成的）市民社會秩序的「市民刑法」，是一種法治文明的歷程。現在要將敵人寫入《刑法》，迎回敵人刑法，市民刑法讓路，台灣似乎要向法治文明告別了。

（作者為法學教授）

(中國時報)