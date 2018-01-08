名家觀點－政治黑手遠離國語日報

2018年01月08日 04:09 中國時報 王玉佩

教育部因《國語日報》未如期改選董事會，去年向台北地方法院聲請解除全體董事職務，並將指派臨時董事協助推動社務，台北地院認為《國語日報》並非是政府捐助法人，裁定教育部敗訴。台北地院的裁決是對教育部的當頭棒喝，值得國人喝彩。

《國語日報》不僅僅是一份報紙，更曾在推動國語普及化與語文教育貢獻良多，該報在不少縣市都開辦語文班，網羅作家擔任教師提供當地學子語文教學，個人幼時閱讀《國語日報》，成年後亦曾在《國語日報》語文班教學數年，對於教育部意圖將政治黑手伸向《國語日報》，不免格外氣憤。

或許，《國語日報》早年在大陸創辦之初，確由政府出資，並且也曾取得公有的印刷機印報，具有官報性質；然而，依台北地院的調查，當年的《國語日報》在創刊未久即因故無法營運，社方因而出售廠房、遣散員工。1949年9月《國語日報》成立董事會，由時任台大校長的傅斯年出任首任董事長，社方既未借用政府房地，更未接受政府資助。

大陸時期的《國語日報》應是官派性質，但後來因營運不善關門，「舊的」《國語日報》宣告不存，政府來台後《國語日報》雖再度發行，但已非官報，亦未接受政府的資助，「新的」《國語日報》當然就不是政府捐助的法人。

譬如說，數年前，政府推動「公營事業民營化」政策，諸多政府斥資興辦的公營事業，包括公營行庫，均由民間接手經營變身民間企業與民營銀行，這些企業或行庫起初雖是政府出資，但後來既告民營化，即是屬於民間所有，如今若是企業出了問題，政府即主張那些企業或行庫是政府的，意圖收回，那就是蠻橫鴨霸、欺人太甚了，《國語日報》不就是如此？

在「政治正確」盛行的今天，很多司法人裁判案件也都學會觀看風向，台北地院法官裁定《國語日報》案能夠高懸明鏡，這種「我心如秤，不能為人低昂」的可貴情操，真是值得國人致敬。

《國語日報》的官司尚未定讞，奉勸教育部別再抗告，就此放手，免得落人政治黑手染指媒體的罵名。

（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)