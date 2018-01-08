2018年01月08日 04:09 中國時報 毛嘉慶

為了《勞基法》彈性工時等修法案，時代力量近日「演很大」，5日先破壞立法院議場門上的玻璃，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，然後又到總統府前禁食抗議，不思國家的長遠發展，只算計個人及政黨的利害，抗議修法卻根本未提修法版本，這戲碼根本就是「國昌佬溼2.0」。

民進黨上台至今，製造社會對立、踐踏民意的事，已多到不勝枚舉。自己人加官晉爵、追殺政敵不手軟、挑起兩岸矛盾、罔顧民生，種種行徑越來越誇張。而時代力量，作為民進黨側翼起家，則游移在民進黨當權派與獨派之間，窮盡一切可能攫取政治資源、活動空間，最高指導原則就是壯大自己，人民實際的利益對他們而言似乎不是重點。

民進黨既然往政治光譜的右邊擴大，遺留下的空間，時力當然樂於接收。問題是，大家可能都忘記了，民進黨執政後第1次要修《勞基法》時，當初在野黨一致喊出堅持二例假，希望蔡英文落實選舉政見，真正落實周休二日，就在民進黨應對顯得左支右絀，快要抵擋不住之際，突然從在野陣線跳走、撤守二例假的人，就是黃國昌！

當時民進黨修法版本為「一例一休」，而黃國昌不知是否掩耳盜鈴心態作祟，提出一個詭異的口號為「一例一假」，外界好奇這兩者之間有何不同？他完全說不出所以然，只強調自己的主張是進步的，然後上演了連小學生都看不下去的「國昌假哭」，奠定了朝野都認同的「汐止影帝」地位。黃國昌拉著媒體在鏡頭耍了一陣，在野反對勢力陣線潰敗，結果別說二例假了，連原來教師節在內的國定7天假日都一併取消，勞工權益受損，各行各業的老闆也被新的排班、給假制度整得七葷八素。

當時有媒體找到幾位中小企業主進行訪問，如何看待黃國昌如此變來變去？有人直言與黃熟識，但黃當選立委後的行徑，讓他們無法接受。而在去年罷昌期間，筆者重新檢視贊助黃國昌的名單時，赫見這幾家公司正是黃國昌的大小金主。他們嗆聲後黃隨即轉向，明顯就是討好金主、背棄勞工的鐵證。

黃國昌現在是在演哪齣戲？想想，時力即將第一次提名各地縣市議員，選票當然得從綠營挖，其用心單純好懂。

黃國昌帶著時力的立委們，這幾天在總統府前露宿，他藉著雨勢用沙啞的嗓音講話，博取媒體同情。風雨中演戲似乎總是黃國昌的強項，這次讓他嗆蔡英文顯得悲壯；上次則是在罷免投票當日降低了投票率，以至於這位明顯不被選區接受的政客還能苟延殘喘至今。

對於時力近日的激情演出，不知民進黨今日是否會後悔「飼老鼠咬布袋」。民進黨若現在後悔還來得及，只要請士林地檢署盡快偵辦黃國昌的賄選、違反《政治獻金法》等案件，這位以演技遊走政壇的小丑，還是需要還個公道的。（作者為資深媒體人）

(中國時報)