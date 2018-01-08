2018年01月08日 04:09 中國時報 吳景欽

針對去年底搜索新黨青年軍一案，北檢日前宣布偵查終結。惟觀北檢所發新聞稿，卻讓人對所謂「偵結」感到極度的迷惑。

由於案件的繁簡程度不一，《刑事訴訟法》未規定偵查的期限，僅能由檢察長對檢察官為個案偵查進行監督。而所謂偵查終結的時點，不外就是對被告為起訴、不起訴或緩起訴處分。

若起訴，案件自然進入法院審理，檢察官或可繼續蒐證，卻不能再行使強制處分權。若為不起訴或緩起訴處分，除非有新事實、新證據，否則不能再對同一案件起訴。但在檢察實務裡創造出他字案偵查，於查無犯罪證據，致未能轉為偵字案時，就會以簽結方式處理。此種處分未見於《刑事訴訟法》中，卻為檢察官所習用，案件就算已簽結，也無庸受到《刑事訴訟法》第260條，即須有新事證才得再行起訴的束縛，可隨時回復偵查。如此的做法既違反程序法定，也使相對人無以獲得訴訟權保障。

周泓旭案所違反者，乃為《國家安全法》第5條之1第1項的為大陸地區設立或發展情報組織罪。這種犯罪，因屬集合犯之性質，於法律評價，就僅能以一罪論。而依《刑事訴訟法》第267條的起訴不可分原則，即對犯罪事實一部起訴，其效力及於未被起訴之部分，故於此案早在去年起訴，且經第一審判決有罪，目前正處於第二審，就算北檢找到周泓旭犯罪的新證據，在此部分之事實已繫屬於法院的情況下，就得將相關卷證移送至高等法院一併審理，自無同一案件，再被起訴、再被偵結之理。

再就新黨青年軍來說，因檢方是以他字案的證人身分為偵查，且於大肆搜索後，也未將之轉為偵字案的被告，則依《刑事訴訟法》第266條，起訴效力不及於檢察官所指被告以外之人，故於王炳忠等人未被起訴下，就無法以數案件具有高度相關與牽連為由，而與周泓旭案為合併審理與判決。這也代表，新黨青年軍是否涉及國家安全犯罪的情事仍處於偵查中，又何來偵查終結？

更可議的是，這類涉及國家安全之案件，無論是於偵查或審判中，依據《國家機密保護法》第25條第1項，都不能公開。但檢方開記者會公布內容且指證歷歷的種種舉措，到底真有確切證據為支撐，抑或只是恣意拼湊的結果，就令人感到懷疑。而此等企圖營造當事人必然有罪的氣氛，更嚴重違反無罪推定原則。

（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)