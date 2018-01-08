法人受害 還要被罰？

2018年01月08日 04:09 中國時報 林志潔

我國目前仍為少數「否認法人有刑事犯罪能力」的國家，刑事實務主流仍無視於法人（如公司、商號）犯罪可能造成的影響力，都僅討論自然人的不法行為。奇怪的是，理論上雖不承認法人有刑事責任能力，但我國各種特別刑法，如營業祕密、動物傳染病、食安、藥事、金融、洗錢防制、政府採購、環保等，卻充斥「兩罰規定」以處罰法人。

所謂「兩罰規定」係指：行為人與法人同負其責。為何明明不承認法人犯罪卻又允許法人受刑罰處罰？主流見解表示：法人雖不得為犯罪主體，但因「刑事政策」的考量，可作為「受罰主體」。

國際上如有處罰法人之刑法，其型態除了金錢給付，更重要在於改造法人內部治理和法遵。何況，我國所謂的「兩罰規定」，係法人會因為其代表人或員工之行為而「一併受罰」，完全未提法人歸究責任的標準。相對於《行政罰法》第7條，還有判斷法人主觀究竟屬故意或過失的起碼要求，刑罰明顯輕重失衡。

更糟的是，還有《營業祕密法》第13條之4「法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第13條之1、第13條之2之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限」的規定。

上述立法模式問題很大。第一、法人之所以被罰，是因代表人執行業務犯法、法人沒有盡監督義務的緣故；實際上，立法者要求的並不是法人盡力防免犯罪發生，而是要法人代表人去盡防止犯罪發生之義務。第二，代表人沒有盡力為防止行為，那表示代表人可能有虧職守；這是法人所託非人，沒有盡到防止犯罪發生之義務，身為被害人的法人還要被兩罰？於法理情均屬不通。以公司來說，罰法人等於罰股東，無辜股東要因代表人未盡忠職守而受罰。

目前的刑事立法政策，不分法人到底是受害人還是行為人，對法人的規制過猶不及，置股東與利害關係人權益於度外，實應立刻全面檢視《刑法》，建立法人責任體系，才能與國際接軌，並健全企業經營。

（作者為交通大學科技法律學院特聘教授暨副院長）

(中國時報)