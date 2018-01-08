社論－政策不先維穩 低薪困境無解

2018年01月08日 04:09 中國時報 主筆室

蔡總統希望將最低薪資拉高到3萬元，為創造議題媒體效應，還親自帶領幕僚吃摩斯漢堡，民進黨黨工也到麥當勞吃速食，鼓勵這兩家率先提高工資的企業。蔡總統關心低薪問題是一件好事，要知道，台灣之所以再次政黨輪替，主要就是因為民眾不滿上屆政府的經濟表現，實質薪資不增反減。不過，解決問題必須正確掌握病灶、對症下藥；若配藥錯誤，不僅會拖累病情，還可能積重難返、病入膏肓而回天乏術，不可不慎。

蔡總統提出的5大加薪方法，看來都用意良善，部分也具有可行性。只是，任何公共政策都涉及成本、效益、預算限制3因素；任何政策首先要考量，就是有無預算可以支持。如果真有足夠預算，當有一堆措施可以選擇時，挑選的原則應該是可以獲得最大效益的優先。例如，若預算只能支持1個選項，而選項2和選項4相比，每1元政府支出在選項2帶來的效益較高時，就優先選擇選項2。

因此，蔡總統的5項措施指示，比較嚴謹的政策分析首先必須逐一研究其是否具備實施的可行性；其次，是研究其「效益」是否大於「成本」；其三，是否有足夠預算支持；其四，依「效益／成本」比例來排列優劣次序；其五，若預算不足，排除掉「效益／成本」比例較低的措施；其六，可以同時評估現有措施，淘汰掉效益／成本比例偏低的現有方案，改採相對效益較高的新方案，這就是「零基預算」的做法。這些步驟必須基於嚴謹的推估，不是憑直覺或個人主觀偏好。若難獲得客觀數據，至少有專家意見調查等相對可行的替代方法，作為評估的基礎。

依照上述原則，行政團隊目前的要務就是客觀地研究蔡總統建議的5大方案，推估出各個方案的可行性和效益／成本比，排列其優劣次序，和預算空間及現行方案比較後，經過取捨才能加以推動，絕不是「官大學問大」，政治性地全盤接受，然後立刻全面推動。

當然，經過專業訓練的推論「直覺」，也許可以部分代替推估的數據。例如，推動基本工資調升或最低薪資立法，是否可以提高就業者的「一般性薪資」，答案是否定的。因為，基本工資或最低薪資的設定目的，是在保障最弱勢就業者的最起碼生活，通常只和最弱勢的就業者有關；一般就業者的薪資遠高於它，不會受到它的調升而提高。受到基本工資或最低時薪保障的弱勢勞工，在全台1100萬就業者中，應該不到100萬名本國勞工和70萬名外籍勞工。為他們提高工資底限，不僅無法提高一般就業者的薪資，是否反而會衝擊就業人數，固然在實證上仍無定論，但理論上會產生就業衝擊則相當清楚。

「讓產業轉型」，其實只能算是理想或目標，也一直是每一屆政府的願望，如何能轉型才是困難所在，蔡總統其實和她的前任們一樣，沒有特別好的答案。「減輕年輕人生活負擔」是值得支持的方向，若力道足夠，也可有效提高下滑的生育率，但比較屬於社會政策，不至於影響薪資。

其實提高勞工薪資的最有效方法還是正本清源，從提升企業獲利水準、激勵企業投資著手，也就是要打造投資和營運的優良環境。這包括境內的（如改善「五缺」問題）和境外的（如改善兩岸關係、簽署貿易協定）等，但這些問題都已談論甚久，卻受民進黨政府執政方向、策略與執行力等限制，始終未見成效。

如果不期待民進黨政府的積極作為，至少不要出現嚇跑投資的負面社會氛圍，企業或許還能維持一定的投資信心與意願。但政府的「政策不穩定」因素，如兩岸關係惡化造成陸客止步、粗糙停用核電造成空汙和停電威脅、「一例一休」忽左忽右等，都將降低企業獲利、嚇走國內外投資，造成就業機會減少、薪資不增反減的惡劣結果。

先求政策穩定，再針對低薪和非典型就業者對症下藥，才是正確的思路。先在需求面創造足夠的投資，才能因競爭聘用勞工而產生理想的薪資，這有賴於政府調整資源配置，導向21世紀經濟的主力─服務業，否則在服務業生產力長期偏低下，整體薪資不可能顯著提升。

(中國時報)