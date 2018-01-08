短 評－煤電核電同命鴛鴦

2018年01月08日 04:09 中國時報 主筆室

日前台塑集團表示，如果政府放任地方各行其是，台灣的燃煤發電將會「崩潰」。坦白說，此言未必是「恐嚇」，萬一成真，台灣的經濟與民生都將受重創。

台塑會出此言，部分出自「切身之痛」，先是彰化台化電廠被迫關廠，接著麥寮電廠被地方政府以生煤許可「卡住」，在可發電時被迫停機，因此感受特別強，部分則是觀察到政治與社會氛圍的變化。

在空汙增加，成為各地方民眾抗議對象後，縱然火力電廠（特別是燃煤電廠）的排放量小於其他交通、餐飲等汙染源，但作為明確可追蹤的最大單一汙染源，火力電廠成為所有抗議矛頭的目標。

地方政府為了在政治上能交代，先是台中，後是高雄，紛紛大砍電廠的生煤許可量，後續其實已經可看到其他地方政府正磨刀霍霍，準備砍火力電廠的生煤許可量。

雖然地方政府不是完全禁止火力電廠發電，但對投資設立煤電廠的業者而言，風險已大幅提高；花鉅資投資一個電廠，卻因地方政府砍許可量而不能充分發揮效益，發電量可能只有設計量的7、8成，而且每次申請許可展延都可能被砍1、2成，長此下去，煤電廠確實可能面臨「崩潰」的命運。

但現實上，煤電是重要的基載電力，絕對有存在的必要與價值；蔡政府如果繼續讓地方政府決定電廠許可，煤電遲早要碰上核電的類似命運，空有設備可發電，卻無許可發不出電。

台灣社會該理性地想清楚，有可能既不要核電、煤電，又要供電充裕、電價穩定嗎？

(中國時報)