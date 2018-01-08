縱橫天下－美巴怨偶 南亞再起波瀾

2018年01月08日 04:09 中國時報 劉必榮

美國總統川普新年過得很不愉快。除了沃爾夫1本大曝白宮內幕的新書《烈火與怒火》把他描述得像白癡一樣以外，他也在推特上罵巴勒斯坦，之後又罵巴基斯坦。他說：「巴基斯坦過去15年收取美國逾330億美元援助，卻持續包庇美國在阿富汗追捕的恐怖分子，滿口謊言，當美國領導人是白癡」、「他們為我們在阿富汗追捕的恐怖分子提供安全避風港，卻幾乎沒有幫我們！」推文一出，美巴關係跌入谷底。

美國對美巴關係感到挫折其來有自。巴基斯坦在反恐陣線上一直無法與美國同心。巴基斯坦認為美國與北約根本無法消滅阿富汗塔立班另一恐怖組織「哈卡尼網絡」，一旦美軍撤走，喀布爾當局勢必得和這些組織分享政權。為確保巴基斯坦在阿富汗的影響力，巴國必須和他們維持關係。何況IS勢力進到阿富汗和塔利班搶地盤，現在正是和塔立班和談的最好機會。

可是在美國看來，這分明就是在阿富汗戰場扯美國後腿，喀布爾當局也對巴基斯坦非常不滿。所以去年8月川普宣布對阿富汗增兵的同時，就對巴基斯坦發過飆，也暫時中止對巴基斯坦2億5500萬美元的軍事援助。1月1日推特文一出，1月4日美國又切斷了對巴基斯坦10億美元的援助。

除切斷軍援外，美國對巴基斯坦還有其他外交工具：比如美國可以把巴基斯坦從「非北約盟國」名單中除名，讓巴國軍方無法分享美國情報、裝備與訓練；也可把巴國放在「防制洗錢特別行動組織」的觀察名單中；或根本把巴國列入支恐國家加以制裁。但這些外交工具都是理論上可用，實際上不好用，因為美國與巴基斯坦的衝突性質上終究還是同盟內部的衝突，不是敵我矛盾。川普之前的幾任總統對巴基斯坦也多所容忍，關鍵無他，就是巴基斯坦在補給阿富汗戰場的關鍵位置。

美國要打贏阿富汗戰爭，軍事物資從哪裡進去？阿富汗北部的北方路線（Northern Distribution Route）是俄國勢力範圍，美軍武器難以通過該條走廊。美國也可以從伊朗查巴哈港運補到阿富汗，但以現在的美伊關係，這也難以實現，所以都得從巴基斯坦這邊過去。美國與巴基斯坦，因為阿富汗戰爭而處於相互需要的狀態。因此美國對巴基斯坦發飆，也許只是表達不滿或作態。

可是美國切斷軍援卻可能無法讓巴基斯坦屈服。因為如前所述，巴基斯坦對阿富汗前景的看法與美國不同，而且巴基斯坦現在有了靠山，那就是中國。軍事與經濟援助，美國不給中國給。

中國大陸在美巴齟齬中是獲利的，因為中國雖視巴基斯坦為全天候的盟友，中巴經濟走廊又是一帶一路的旗艦工程，但兩國關係卻仍存有緊張。巴國人民對中國勢力進入漸有戒心，原本經濟走廊的一些項目也因此叫停。有人甚至認為負責建設經濟走廊的新疆建設兵團是中國的東印度公司。美巴關係跌落谷底，巴國政府正好說服人民往中國靠攏。

可是中國也不可能一味袒護巴國，因為還要顧到阿富汗的感受。加上去年金磚峰會之後，中國也和美國一樣，把巴國情報單位包庇的「哈卡尼網絡」列為恐怖組織，這也會成為中巴關係的衝突點。南亞風雲再起，誰勝誰負，考驗著每一方的外交智慧。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)