金正恩橄欖枝另有玄機

2018年01月08日 04:09 中國時報 劉國興

7日正在大衛營度假的美國總統川普，一反數日前與北韓領導人金正恩互嗆核武按鈕的強硬態度，表示不排除與金正恩直接對話，且寄望兩韓9日的會談不只討論北韓參加平昌冬奧的議題，美國也將會在適當時機加入談判。消息傳來頓使春江水暖，朝核霧霾似乎行將散去。

其實自元旦金正恩打出平昌冬奧牌後，甚多專家學者即展開激辯。一派認為金正恩此舉是要離間美國與南韓的關係；另一派也同意金的橄欖枝有分化美國、南韓的作用，但更重要的是金出手的原因，到底是北韓已完成核武國家的目標，而放心開始玩和戰兩手策略了呢？還是去年12月22日安理會通過對北韓精煉石油製品的大幅限制輸入已經奏效？

北韓的核武目標已達成了嗎？一個完全而成熟的核武國家在核彈頭、潛射飛彈及洲際飛彈3方面均應有相當的進展。核彈頭方面，北韓已被肯定有此能力，估計存彈量已在20顆左右。潛射飛彈方面，北韓首次成功是在前年8月，已過2個年頭。去年12月美軍情報顯示，北韓在造船廠啟用新潛射飛彈測試台，積極準備再度測試，故這方面談不上成熟。洲際飛彈雖在去年11月29日有「火星15型」驚天一試，聲稱射程範圍可涵蓋全美，但這只是載具而已，在核彈頭微型化及重返大氣層的抗熱技術方面仍有疑慮。

因此可以說，北韓仍然不是成熟穩定的核武國家，也並不具有強大的嚇阻力。以伊拉克前領導人海珊及利比亞前領導人格達費兩位獨裁者為例，前者因核武設施被以色列空軍空襲炸毀，後者受國際壓力放棄核武發展，遂頓失嚇阻力量，最終導致美軍長趨直入遭斬首。金正恩在即將完成核武目標的節骨眼上，豈會輕易退縮或放棄此形同保障其生存的核武發展。

但金正恩這次同意和南韓開啟會談的動作，給予外界北韓準備上桌談朝核問題的認知，至少「平昌冬奧牌」是逐步擴大對話的前奏曲。金之所以如此做，顯然面臨不小壓力，迫使他將生存所繫的核武發展放在一邊，並且放軟身段。目前國際間能給北韓壓力的非戰方法只有經濟制裁，多年來8輪制裁都無實效。去年12月22日由美國起草、安理會一致通過的2397號決議案，進一步將北韓汽油、柴油等精煉石油製品的進口上限，由2016年的450萬桶降為50萬桶，此一重要民生生命線被削減近90%，極可能已傷到了北韓筋骨。

金正恩被迫遞出的橄欖枝先給了最企盼陽光再現的南韓總統文在寅，順理成章地讓兩韓共同參加平昌冬奧。至於冬奧後，窮兵黷武的金正恩要怎麼走，自然各方都有算計，不過朝核問題仍將是遲早必須面對的核心議題。由此次金小胖先主動退一步的動作來看，他討價還價的空間可能有限了，我們也似乎嗅到了他命運多舛的訊息。

（作者為國立台灣大學政治系兼任副教授、退休大使）

(中國時報)