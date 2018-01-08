製造貧富差距的能源政策

2018年01月08日 04:09 中國時報 謝英士、高思齊

日前《金融時報》（以下簡稱FT）以〈台灣不畏能源安全隱憂，推動能源轉型〉為題，批評政府還不清楚能源轉型計畫要花多少錢。文中指出蔡總統和民進黨正在推動再生能源發電，但成本的不確定性、對立的能源供應問題以及淘汰核能的承諾，都可能使計畫複雜化。

FT指出，光是風電項目投資，初步估計就約5664億台幣，加上台灣夏季颱風頻仍、地震風險、冬季風高浪急等情況，風電將面臨世界上其他地方都不曾有的挑戰，也暗示著龐大的設備維護費用。

蔡政府為兌現非核承諾，規畫2025年的發電量為占比80%的化石燃料與20%的再生能源。但現在只見燃煤、天然氣廠瘋狂擴增，再生能源占比還不到6%，要在8年內達標，需要增加離岸風力187.5倍、地熱200倍、太陽能10倍，堪稱再生能源的大躍進。

立法院預算中心去年6月也提出報告指出，台灣的綠能建設過度樂觀。例如為達到民國114年地面型太陽光電裝置容量為17GW的目標，所需的土地面積共計2.55萬公頃，惟盤點不適耕種土地後，全台僅約0.9萬公頃可供設置。

非核是一項兩面刃的決定，一刀斬斷對核電廠安全性與核廢料的疑慮，但也砍出電力缺口。這個電力缺口帶來的不便與痛苦，本應在企業與人民之間「按比例分攤」，特別是「吃電賺錢」的高耗能產業要承擔更多責任。但現在卻反其道而行，政府一再用「電是大家在用」的說詞，試圖抹平人民與用電大戶之間的差距，豈有此理？例如綠能經費從何而來，如果不漲電費，是否只能舉債？如此是否會排擠其他社福預算，進而擴大社會貧富差距？

此外，在空氣品質惡劣的情況下，增加燃煤、天然氣的設備也加深環境不正義。雖然每個人都生活在同一片天空下，但富有的人有更高的因應空汙能力，可以用開車、居家加裝氣密窗、防空汙設備，甚至出國等方式保護自己與家人，而多數經濟能力有限的人只能任由空汙侵襲，形成另一種貧富差距。至於南北空氣品質差異，更不在話下。

面對台灣用電量不斷成長，政府難道只能不斷蓋電廠迎合？低耗能產業轉型的政策在哪裡？台灣幾乎是全球最低的工業電價何時要合理化？一味為企業營造低工資、低電價、低水費、廉價礦產、不須負擔外部成本的競爭環境，台灣真的會比較進步嗎？（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)