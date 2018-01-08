我見我思－統派的下一步

2018年01月08日 04:09 中國時報 陳琴富

新黨青年軍被搜索，是對於統派的致命一擊，還是給了統派翻身的契機，各界都在關注。雖然統派在台灣民調的光譜上只有1成左右，但是隱藏的政治力量絕對超過5成，從藍綠的比例即可概知，5成左右的藍軍儘管大部分主張維持現狀，一旦在統獨之間抉擇時，還是會選擇統。而且依現行的憲法，統，還是國家的唯一目標。

搜索新黨青年軍的烏龍事件，目前已有初步定論，北檢發布的新聞稿是毫無證據的單方指控，甚至違背法律基本常識，為什麼如此專業的法律人搞出這麼個違反人權的烏龍法律案件？當然幕後有政治的黑手。當初調查局還準備搜索新黨黨主席郁慕明，還是檢方認為不妥而作罷，如果搜索郁主席會釀生什麼風波？檢調有沒有腦袋？

面對檢調的大動作，郁慕明從大陸回台後，朋友都緊張問候，他依舊老神在在，辦公室全無打點，如常上班，只等著檢調隨時來搜。他說，怕什麼？心中坦蕩蕩。如果檢調來搜，他只問三件事：一、主張統一違法了嗎？二、兩岸交流違法了嗎？三、台商在大陸做生意不能有金錢往來嗎？按照檢調的邏輯，陸委會和海基會官員、台商、推動兩岸交流的學術界、藝文界人士都該抓起來了。

民進黨執政以後搞「去中國化」，已經到了走火入魔的地步，先是以轉型正義之名立法，打趴國民黨，接著修法恐嚇統派，要拿掉退將的退休金，還直接針對統促黨為張安樂量身立法，而對新黨青年軍下手就是直搗統派黃龍的計謀。一來把主張中華民國正統的新黨抹紅為中共的附隨組織，二來讓年輕人唾棄像王炳忠這樣堅貞又有論述能力的統派，使年輕世代成為名實相符的天然獨。如此，今年和2020的大選民進黨大概就可以躺著選了，未來要萬年執政也不是難事。

然而，民進黨可能埋頭搞選舉和鬥爭，沒有抬頭看清楚國際情勢和兩岸的變局，蔡英文的確看到川普、安倍聯手鬥中共，也的確聽到習近平談到兩岸要和平統一，所以有恃無恐，繼續口喊維持現狀，對外親美日、對內搞台獨。蔡英文沒有看到的是川普和安倍自身的危機，沒有聽到的是大陸民眾武統的呼聲。

面對現在緊繃的僵局，該如何解？評論工作者黃年說，兩岸問題的解方在於：台灣必須在「台獨」以外找出路，大陸必須在「武統」以外找出路，也就是雙方都要先回到「原真的中華民國」來。不是嗎？最終還是回到原點，1912年的中華民國，而這正是新黨的主張。

蔡英文看不清楚，吳敦義也看不清楚，以盲引盲，帶著選民四處亂竄。

台灣安定的力量在守憲行憲，兩岸安定的力量在和平發展，邁向統合，這是中華民國的路，也是統派的路。

(中國時報)