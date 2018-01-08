完成點字聖經 許梅芳傳遞正能量

2018年01月08日 04:09 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

素樸的生命，也會有自己的亮光。對於盲人歌手許梅芳而言，看不見的日子，依然要踏實地過好每一天，而且要盡自己所能為他人服務，她一路從學唱歌、按摩、點字、學電腦、學會打點字譜、整理台語聖詩，一直到完成點字版《聖經》，看在外人眼裡，根本是個超人。

隨時伸出援手 服務他人

「人生已經是這樣了，偶爾也會跟朋友一起怨嘆，但還是要好好過每一天。」許梅芳總是充滿好奇心，願意學習所有的新事物，「我個性就是希望自己先摸索看看，真的弄不懂再去求救。」

許梅芳目前是西羅亞盲人合唱團團員，同時身兼也是雙連教會盲人幹事，她3歲失明，4歲離開老家金門來台中念幼稚園，成長過程沒有想家的權利，只有適應環境的能力。

然而堅強的許梅芳總是保持樂觀，用各種能力服務他人，持續散發她的正能量，不只幫助視障族群，也擴及社會角落裡的所有人。她說，「歌聲可以抒發我的情緒，也可以感化別人，我覺得很有成就感。就像看不見的人需要別人幫忙，我們也要隨時為別人伸出援手。」

問：談談您的學習過程。

答：我不是天生就看不見，我是因為3歲時罹患麻疹發高燒，燒到視神經之後導致失明。我母親說，我得麻疹之前，身體一直很不好，感覺很難養，但說也奇怪，得完麻疹之後，身體變好了。隔年家人就我送去台中惠明盲校念書。

因為當時金門沒有給盲人念的學校，但從台灣要回金門很麻煩，還要申請出入境，我好多年沒有回家。一開始很想家，但是很快就不想了，畢竟要學的事情很多。

寒暑假大家都回去了，我就一個人待在學校裡玩小動物，也會跟其他智力不足，或是無法講話的小朋友一起玩。但更多時候，我是會一個人拿著玩具或是小東西開始研究。

我小學一年級拿到課本的第一件事，就是把書拆了，因為我好奇很久了，一堆紙怎會做成一本書？結果當然是被老師打一頓。課本拆完，我就拆玩具，我不怕接受挑戰。

投入音樂 開啟天賦本能

問：如何進入音樂的世界？

答：國小參加合唱團時，彈鋼琴的老師突然跟我說，我的低音很好聽，我自己都不相信，低音又不是主旋律，單獨聽又不好聽，但那時隱隱約約知道這可能是一條路。

出社會之後，我去參加扶輪社舉辦的歌唱比賽，手拿著麥克風一直抖抖抖，被主持人虧說，手一直抖音也不會跑掉。才知道這也許是我的天賦本能，但我總是想再更進一步學習。

這幾年我也去學長笛，覺得長笛聲音很好聽。練了一段時間，有一天大樓管理員問我說我可不可以晚上不要吹長笛，還是說吹的時候把窗戶關起來，我就問他發生什麼事？原來是開補習班的鄰居投訴，說學生的心都被我的長笛聲音勾走。

到監獄獻唱 感化受刑人

問：點字聖經工作是怎麼開始的？

答：我認為，做一件事，可以讓好幾個人受益，這種就要做。教會有人來作禮拜，看不到聖經就不會有參與感，我就是把明眼字轉成盲眼字。

一般人的聖經就是一本，但如果是盲人的聖經，一本大概就會塞滿一個櫥櫃。所以在講道之前，牧師會把這一周要講的經文告訴我，我去找出來，再變成點字版，之後發給盲人教友使用。

雙連教會整理的台語聖詩大概有500多首，很多首我都很喜歡，有一首〈我的嘴在吟詩〉很好聽，但是500多首其實很多，難得唱到同一首歌，每於唱都會感到很珍惜。

問：平常在教會工作，也跟著合唱團排練跟演出，有沒有印象最深刻的一件事？

答：我去過宜蘭、土城很多所監獄唱歌，有時候在聽典獄長分享，很多都是關了出去又會回來，尤其是毒癮犯，很難戒毒，心理也是很難過。有一次到雲林監獄，有一位受刑人非常後悔自己犯錯，他在台上唱起了〈媽媽請你不通痛〉，我突然很可以了解他們的心情。

(中國時報)