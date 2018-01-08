得獎不自滿 諏訪內晶子接手音樂節

日本小提琴家諏訪內晶子18歲拿到柴可夫斯基大賽首獎，走上國際樂壇，至今已是國際演奏名家。（國家交響樂團提供）

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中國時報
／台北報導

國際樂壇上知名度最高的日本小提琴家之一，非諏訪內晶子莫屬，她18歲就拿到柴可夫斯基國際小提琴大賽首獎，自此走紅國際。這幾年她除了舉行音樂會之外，也受邀擔任日本國際音樂節藝術總監，透過教育持續提升日本古典音樂欣賞風氣。

諏訪內晶子表示，「這是我多年的夢想，我不只是一位小提琴家，也希望給日本的年輕音樂家創造一個平台，讓年輕人可以盡情展現才華。」

諏訪內晶子1972年出生於日本東京，3歲啟蒙習琴，15歲就拿到1987年日本權威大報《每日新聞》音樂比賽第一名。1989年獲得比利時伊莉莎白女王大賽第二名（首獎從缺），1990年，奪下柴可夫斯基大賽第一名。

「拿到首獎之後，我仍然不覺得我已經可以成為全職的音樂家，還有很多事情需要學習。」諏訪內晶子認為，好的音樂家應該要有一種清晰的辨識度，讓樂迷一聽見就知道是她的演奏。

於是，諏訪內晶子先到美國茱莉亞音樂院深造，先是拜入小提琴教母狄蕾、林昭亮門下，拿到碩士，又轉赴德國進入柏林藝術大學跟隨海伯格學琴，「只接觸一種小提琴學派，不足以滿足我找尋音樂本質的欲望，我希望盡量理解不同小提琴學派的精髓，然後融入自己的演奏裡，形塑一套屬於自己的演奏風格。」

近年諏訪內晶子擔任日本國際音樂節藝術總監，這個音樂節已經舉行第五屆，以教育為主，「希望能夠把這個音樂節當成一個平台，讓世界級的音樂大師們可以到日本去演出，也可以讓大師們認識日本的音樂家。」

(中國時報)

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