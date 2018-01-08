中樂指揮大賽 廖元鈺首屈一指

2018年01月08日 04:09 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今年一舉拿下第三屆國際中樂指揮大賽冠軍，24歲青年指揮廖元鈺將受邀客席台灣國樂團，「過年我就25歲，能夠指揮職業樂團仍然是相當大的挑戰，我所能做的就是充足的準備，把自己對音樂的想法與團員們分享，再透過樂團分享給聽眾。」

廖元鈺1993年出生於台中，原本學習笛子跟蕭，後副修指揮，從南藝大七年一貫制國樂系畢業，後就讀北藝大指揮研究所，拿下第三屆國際中樂指揮大賽冠軍，一洗台灣參賽者連續兩屆沒有獲得代表性獎項的恥辱。

廖元鈺說，他非常榮幸可以得獎，「我真的比較內向，但因為南藝大每天都有樂團練習，面對樂團我反而變得很自然。」廖元鈺特別感謝啟蒙老師顧寶文、南藝大及北藝大張佳韻教授。廖元鈺說，他知道指揮並非一張學歷證書或是一次得獎就能代表一切，需要更多的努力，「比賽只是一個開始，一個指揮一生的工作就是永遠謙卑的學習。」

廖元鈺說，剛開始面對職業樂團，非常忐忑，「我最擔心無法將音樂作品清楚地表達，很大的原因是因為在樂團裡的團員很多是師長輩，很擔心自己的準備是否不足。」但幾次排練下來，廖元鈺說，「我發現自己想太多，其實能將自己的音樂穩穩地表達，讓團員能清楚地接收到比什麼都重要。」

廖元鈺表示，這場音樂會定調為台灣記憶，以人情、歷史、地景、文化等等描繪出台灣各式各樣的氣息，整場音樂會都圍繞這個主題，希望可以讓樂迷透過音樂感受台灣。廖元鈺說，這次首演曲目〈幽蘭飄香〉是台灣國樂團委託旅加作曲家關迺忠創作，樂曲展現蘭花雖然沒有牡丹般的豔麗，也沒有菊花般的多姿，但正足以展現士人君子的品格。

(中國時報)