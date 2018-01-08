林心如聲明：不支持台獨

2018年01月08日 01:13 中國時報 林淑娟 報導

林心如（右）在《我的男孩》和高聖遠談情說愛。

林心如工作室在微博發表嚴正聲明。（取材自微博）

林心如演而優則製作，在兩岸頗有人氣，繼她製作並主演《16個夏天》獲得金鐘獎肯定後，最近又推出自製自演新作《我的男孩》，沒想到7日傳出她因領取文化部2000萬輔導金，被具名舉報「台獨」，大陸廣州廣電局因此將才播兩集的《我的男孩》全面下架。她1年半前才因南海仲裁案轉發「中國一點也不能少」圖片，遭台灣網友痛批「賣台」，如今卻遭惡意檢舉「台獨」，藝人在兩岸政治環境中成了裡外不是人的犧牲品。

微博用戶「八組兔區吃瓜群眾」7日爆料：「林心如台獨？？來吃瓜了！有人實名舉報了林心如台獨，領取台獨津貼2000萬台幣掛羊頭賣狗肉拍攝台獨資助劇《我的男孩》，現在經過廣州廣電核實，已經全面下架《我的男孩》，才播了兩集！有時候還是要為廣電點讚的，這厲害了。」該微博帳號也隨文附上林心如被舉報的表格，許多網友留言問「為什麼不播了」。

委律師依法處理

林心如透過工作室發表聲明指出，感謝網友的監督，對於《我的男孩》被舉報下架一事正在努力調查中，關於資助一事係台灣八大電視台行為，請勿直接嫁接到藝人身上。其次，接受資助一事對於絕大多數台灣製作的電視劇來說由來已久，也未被界定為「台獨」行為。她籲請大家要保持冷靜，珍惜兩岸友好和平發展。最後，她也強調，對於聽風是雨的肆意誹謗行為表示堅決反對。

林在三點聲明中指出，網傳所謂「林心如台獨」等信息純屬惡意造謠、嚴重誹謗，林心如一直支持兩岸和平共處、友好發展，以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為。《我的男孩》接受台灣文化部資助係台灣八大電視台行為，近年來多部台灣電視劇都曾接受過文化部資助，並已於各視頻平台播出。

針對這次惡意誹謗事件，林心如工作室已經正式委託北京星權律師事務所依法處理，同時敬請各大網路平台及用戶，停止傳播不實信息，共同抵制網路謠言。

曾被台媒批親中

林心如與霍建華2016年7月在南海仲裁案時，曾分別以工作室官方微博轉發「中國一點都不能少」圖片，因該圖將台澎金馬都染紅，形同宣告台灣是中國大陸的一部分，當時大陸網友一片叫好，台灣網友及部分台媒則強烈不滿，痛批他們「親中」、「為了人民幣，連自己的根都可以出賣」。

後來她新戲獲補助時，有網友罵文化部倒貼賣台者。事隔一年半，林心如卻無端被貼上台獨標籤，甚至影響其影視作品，令許多人覺得驚愕，有網友分析2000萬台幣不過是文化部補助優質影視品的輔導金，跟台獨根本無關，認為她根本是被惡意抹黑。

(中國時報)