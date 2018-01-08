林錫輝：別見黑影就開槍

2018年01月08日 01:14 中國時報 林淑娟 、 鍾志均 、 李承陽 報導

林依晨（右）、蘇有朋主演的《甜蜜殺機》在兩岸皆取得不錯回響。

林心如作品遭下架，台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝長期致力兩岸影視文化交流，他7日表示，尊重大陸網民意見與看法，但不希望是看到黑影就開槍，認為應該理性回歸作品實質內容，檢視有否違反大陸廣電總局規範，如果合乎規定，就不應該被下架或封殺，這才是最正本清源的做法。

林錫輝表示文化部的補助辦法是2006年就有了，期間完全沒改過一條條文，不能只憑一兩個人的檢舉，就把現在拿到輔導金的人，以偏概全認定依附蔡英文政府，或跟台獨畫上等號，這真的太誇張、也太過度解釋了。

事實上台灣近年的優質的電視劇大多必須有文化部補助才拍得成，獲得補助而在大陸播出的好作品也不少，包括《我可能不會愛你》、《麻醉風暴》、《必娶女人》等，業界人士感嘆，在台灣拍戲根本賺不了錢，如果沒有拿到文化部補助，根本不知道怎麼拍。

林錫輝表示，林心如約20年前就單槍匹馬去大陸，辛苦奮鬥多年才獲得肯定，她讓兩岸百姓都欣賞到好戲、有了共同的美好回憶，且她謹守本分、敬業，實在不應受到如此無理的不公平對待，相信她合乎大陸國家主席習近平講的「兩岸一家親」，政治再怎麼分歧，文化交流絕對不能中斷。

導演朱延平也說，以電影來說，邏輯上拿輔導金的片子因製作規模大，相對容易進大陸市場。他舉例《甜蜜殺機》、《痞子英雄》，《功夫灌籃》都有輔導金補助，在大陸也有不錯的票房。 資深影人姚經玉也解釋台灣除了同志題材及鬼怪難以在大陸上映，向來沒特別封殺拿取輔導金的電影。王大陸、黃璐演出的國片《相愛的七種設計》曾拿400萬補助，近日在大陸更名《我的戀愛時代》上映，也沒任何問題。

(中國時報)