周董踩場獻計組周五團

2018年01月08日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

周杰倫（左）台上不小心揭穿五月天台上備有很多提詞機的「祕密」。（盧禕祺攝）

五月天「人生無限公司」桃園場7日畫下句點，繼金曲歌王林俊傑（JJ）、歌后林憶蓮，同樣也是鍍金的周杰倫（周董）昨壓軸登場，他上台笑說，JJ和五月天組「六月天」一點都不稀罕，「我們乾脆組個『周五』，代表從周一唱到周五。」讓阿信大笑不已，隨即推出「周五」限定單曲〈雙截棍〉，兩人邊唱邊大甩周董送給團員的紫色雙節棍掀高潮。

周董2013年「魔天倫」世界巡迴演唱會台北場曾邀請五月天站台，4年後，雙方再次合作，在五月天演唱〈你不是真正的快樂〉時，突然插播〈聽見下雨的聲音〉，周董現身合唱，讓現場歌迷全都驚喜不已。

王見王電玩魂噴發

周董前晚才在新加坡開唱，昨一下飛機就直奔棒球場，但一見到五月天就「電玩魂」噴發，聊到差點沒時間彩排。周董打趣說自己從小聽五月天的歌長大，覺得他們組團很帥，也曾找音樂班的同學組團，「結果隔天來了5個鍵盤手，有看過樂團5個人都彈鍵盤嗎？」

阿信謙稱在場歌迷是「假五迷，真周粉」，下令歌迷清唱〈千里之外〉，聲音之大讓周董驚呼：「真的欸！」但歌迷卻越唱越小聲，阿信笑說，因為五迷習慣有大螢幕才唱得了歌，被周董當場揭穿：「你們提詞機滿多。」

最後周董華麗離場，直接走到台下，穿越觀眾群離開，被瑪莎笑罵：「他在走星光大道啊！」阿信也笑說：「每次請嘉賓，到後來都感覺好像是我們跑到別人演唱會。」

自備椅墊防屁股溼

昨下起滂沱大雨，五月天撐傘走到延伸舞台演唱應景的「雨天組曲」，誠意十足，唱〈垃圾車〉時，亂入洪榮宏的〈一支小雨傘〉；阿信唱金智娟的〈大雨〉、瑪莎則唱胡瓜的〈大雨大雨一直下〉，由於阿信曾被虧撞臉胡瓜，讓許多觀眾聽了會心一笑。

昨晚雨大還颳起寒風，團員不忘自備椅墊防屁股溼，向來重視髮型的阿信自招：「下雨我不怕，風我比較怕，因我鬢角會被吹走。」全場笑翻。

(中國時報)