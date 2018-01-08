老蕭造新〈皮囊〉開巡演

2018年01月08日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

老蕭相隔4年推出個人全新單曲。

蕭敬騰（老蕭）邁入2018年隨即捎來好消息，將推出歌迷期盼許久的單曲〈皮囊〉，意外的是，他暌違4年發行個人作品，卻僅有一首歌而非整張專輯？據悉，該曲是為他即將舉辦的全新巡迴演唱會宣傳暖身，已超過2年未辦巡演的老蕭，近期將公布演唱會時間及地點。

老蕭自2015年11月在上海舉辦「TRIPLE JAM」巡演終場後，除了忙籌備「獅子合唱團」發片、演唱會，他還參與多部戲劇電影拍攝，全新個唱遲遲未有下落，令不少歌迷望穿秋水，他若啟動新巡演勢必再度掀起搶票熱潮。

老蕭日前為〈皮囊〉拍主視覺照，為了讓造型充滿新意，他特地染了一頭金髮，其中一組髮型更設計成「大波浪服帖劉海」，噴上大量髮膠、亮粉，他事後直呼這個造型簡直是場災難，收工後得花2小時才能完全卸除頭上的髮膠及亮粉，他苦笑說：「洗到快睡著，希望暫時不要有下次！」

〈皮囊〉13日上架

〈皮囊〉講述時下大眾對外在重視的議題，鼓勵每個人擁抱自己心中認定的「美」，曲風大膽新穎，老蕭更挑戰19度「哨音」，展現難度超標的高音；此外，視覺照中一套鑲滿鑽石的華服，利用鑽石反射製造出殘影，完整呈現〈皮囊〉概念：「迷失的是別人看你的雙眼，還是自己處心積慮所打造的外在。」〈皮囊〉13日上架 。

(中國時報)