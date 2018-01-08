金球獎禮物包 逐年縮水

2018年01月08日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

今年金球獎禮物包仍然男女有別，女性禮物袋（上圖）以保養、彩妝品為主。（取材自IG）

第75屆金球獎頒獎典禮今（8日）登場，每年令入圍者最期待的「禮物包」，今年也沒讓人失望。禮物包依舊是男女有別，女性以價值328美元（約1.1萬台幣）的Kate Spade皮質托特包盛裝禮物，總價值629.99美元（約1.9萬台幣）；男性則用價值225美元（約6975元台幣）的Away小型行李箱當禮物袋，總價值608.78美元（約1.8萬台幣）。

女性禮物包以保養、彩妝品為主，內含105美元（約3131元台幣）的Olga Lorencin臉部保養品、78美元（約2418元台幣）的Murad精華液等。男性則以生活用品居多，像是54美元（約1674元台幣）的Lug多尺寸收納袋、37美元（約1147元台幣）的Ryu隨身金屬水瓶等。

2006年值124萬

其實金球獎禮物包價值逐年縮水，前年女性禮物包價值為695美元（約2.1萬台幣），過去禮品內容從機票、珠寶、電器產品甚至轎車都有，但由於涉及課稅問題，為讓明星們節省稅務支出，內容物才越來越簡樸。據傳2006年的禮物袋包括鑽戒、機票，總價高達4萬美元（約124萬台幣）。

(中國時報)