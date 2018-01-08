溫昇豪深山驚險迷航

溫昇豪（左）、陳怡蓉主演《雙城故事》建立好交情。（粘耿豪攝）

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中國時報
黃柏鈞（左起）、曾珮瑜、溫昇豪、陳怡蓉、龍劭華、嚴藝文一起現身《雙城故事》主場景合勝堂中藥房。（粘耿豪攝）

由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞、嚴藝文等人領銜主演跨國影集《雙城故事》，正如火如荼拍攝中。劇組日前赴南投埔里深山拍攝時，竟遇到迷霧驚魂，原本50分鐘車程竟然15車一起迷路，開了6小時才抵達目的地。溫昇豪及陳怡蓉形容當時的驚險：「我們開到了懸崖邊根本沒路，所以15部車一起回轉，車的後輪都在空轉了！」最可怕的是，帶路的工作人員事後透露，他的地圖導航APP一路上都是說著不知名的外國語音。

導演透露，當天凌晨4點半劇組人員共15部車一起出發，雖然事前已經勘過兩次景，但還是不斷迷路，彼此的對講機也不通，每個人的導航定位的位置也都不一樣，路上遇到原住民青年還好心告訴他們「你們走的完全是反方向」，驚險過程把所有人都嚇壞。6小時後抵達民宿時，負責人還提醒他們應該在上山前就拜拜，因此他們隔天再出發前，立即進行拜拜儀式，結果出了大太陽，火燒雲、雲海都順利拍到了。

陳怡蓉還透露，因為迷路太久大家都想上廁所，她就率先找了一個覺得安全的斜坡小徑去小解，之後其他女生們也都輪流去解放，沒想到後來有個阿伯騎著車上來，「他臉上還掛著神祕的微笑」。

(中國時報)

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