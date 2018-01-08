2018量增價穩 低總價個案當道

2018年01月08日 01:14 中國時報 黃繡鳳 文/

台中市不動產開發公會理事長邱崇喆表示，今年台中市公告土地現值與公告地價雙降，再加上年底縣市長選舉，在預期政府政策利多帶動下，市場將呈現「量增價穩」走勢，預估全年推案金額上看1,500億元。 至於產品規劃走向，邱崇喆認為，隨著利率持續走低，市場仍將以中小坪數、低總價、自用型首購及首換市場當道。

台中市去年躍升為全台第二大都市，在「人口紅利」的利多帶動下，房市買氣從下半年起明顯升溫，全年總推案金額達1,235億元，較2016年的1,000億元成長約2成。 而今年底盛大登場的台中國際花卉博覽會，以及台中港三井Outlet Park購物中心完工營運、台中捷運綠線試營運、還有台糖湖濱生態城、中信金控台中洲際棒球場商場投資案啟動…等，可望為市場營造正向氛圍。

包括忠泰、大陸、富邦、聯聚、璞真、順天、龍寶、總太、櫻花、麗寶、惠宇、豐邑、精銳等知名建商，今年都有大案陸續進場。今年上半年進場的新案，總銷金額近800億元。其中，永福地產與總太在北屯洲際棒球場與太原路底推出的2案，總戶數達1,700餘戶，總銷合計達150億元；麗寶及子公司建義建設在嶺東推出的2案，總銷合計約90億元。另外，忠泰在台灣大道、館前路推出176戶豪宅大樓案，總銷約200億元；順天在健行路、北屯路口新案總銷約40億元。惠宇在11期推出總銷30億元新案；精銳在台中軟體園區的243戶大樓，總銷約23億元，而國雄建設在文心南路的新案也有約60億元。

今年上半年首購案，仍集中在北屯的大10期、11期，以及清水區、梧棲區、嶺東科大商圈等地，坪數也有M型化發展趨勢，部分品牌力有支撐的建商，開始推出60坪以上產品，並以單元二、11期及科博館商圈為主。值得注意的是，台中市最近也出現新興推案區域，包括捷運綠線機廠特區及單元12等，主要建商有鉅虹、登陽、惠宇、富宇、總太、漢宇、寶佳、櫻花等。

至於今年下半年，主要推案有單元三的順天40億元大樓與別墅案，璞真在全國飯店旁的200億元大案等，都是市場指標。台中市近年來積極建設的鐵道經濟，今年捷運綠線、紅線將陸續完工，加上未來的雙港輕軌效應，將帶動軌道沿線房市發展。

邱崇喆指出，台中躍升全台第二大城，確實帶動民間企業投資意願。繼三井台中港Outlet Park動工之後，中信金控台中洲際棒球場購物商場暨星級飯店投資計畫，以及台糖湖濱生態城，也將在今年陸續啟動開發。 這三大民間投資案，分別位於台中海線、屯區及市中心區，形成黃金三角；也是縣市合併之後，近年來最大規模的商場投資計畫，初估可帶動近千億元的投資商機。

台中市不動產代銷經紀公會理事長林傳傑也強調，台中市作為中台灣房市指標，在打造宜居城市的政策之下，市府也擬妥「台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」草案，將以「免計容積」來鼓勵建商蓋更好、更綠的特色住宅大樓，這對台中房市長期發展，絕對是正確的方向。

(中國時報)