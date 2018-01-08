抗空汙 漢宇築境有撇步

漢宇建設總經理葉昱徵指出，新案「築境」，全面使用防霾紗窗，讓住戶能開窗引進綠意。圖/黃繡鳳

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中國時報
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近年來中南部空汙嚴重，人人談霾色變。為了改善居家空氣品質，漢宇建設在新案「築境」，全面引進防霾紗窗，目前已帶動建築業使用熱潮。

漢宇建設總經理葉昱徵指出，他本身是路跑愛好者，對於空氣品質良窳，感受更強。他認為，雖然政府對空汙議題已做出回應，但產業發展帶來的汙染，並非短時間可以解決。

因此在空汙整體改善前，身為建築界一分子，漢宇建設絕對有責任改善社區空氣品質。

他說，漢宇建設目前於台中市單元12新推的電梯豪墅產品「漢宇築境」個案，在公司大股東全面試用勝群的「Window Mask」，即PM2.5防霾紗窗後，確實可改善空汙問題，才會在新案全面使用。

勝群「Window Mask」係引進最新日本技術電板紡織法製造，於紗網表層鋪上奈米纖維，並利用靜電原理，將空汙來源固定在表面，阻絕進入室內。

該產品可以防止黃砂、花粉及其他微粒，隔絕率達99.8％，至於隔絕PM2.5微粒子進入室內可達76.8％，並有58%可隔離紫外線的功能。

他認為，該產品可隔熱節能省電，紗網的髒汙也會隨雨水排走，平時只要噴水清洗，就能洗淨。他希望，公司引進革命性建材，讓住家空氣清淨，住戶可安心開窗，享受中庭綠意。

「漢宇築境」個案建築外觀整體垂直綠化，還有陽、露台花園造景，加上中庭與空中花園規劃，讓建築如同置身一座小森林，加上搭配流瀑水景、一戶一主樹的風光水綠，才能創造出森態電梯豪墅。

(中國時報)

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